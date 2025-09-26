Feyenoord begon de Eredivisie voortvarend, met vijf overwinningen en een gelijkspel. In Europa is het een ander verhaal. Met een halve B-ploeg gingen de Rotterdammers ten onder bij SC Braga (1-0). Trainer Robin van Persie hekelt de berichten die in de media verschenen.

Aanvoerder Sem Steijn liep na afloop van de nederlaag leeg voor de camera van Ziggo Sport. Hij noemde - zonder namen te noemen - zijn ploeg egoïstisch. Van Persie zei woensdag al dat het niet de beste woordkeuze was van zijn aanvallende middenvelder. "Maar egoïsme, dat vind ik niet. Dat vind ik een verkeerde woordkeuze", zei Van Persie op de persconferentie.

Onzinverhalen in de media

De Telegraaf schetste dat er praatsessies na de wedstrijd werden gehouden, om de band tussen Van Persie en Steijn te herstellen. Op het perspraatje voor het uitduel met FC Groningen liet de oefenmeester daar nog wat over los. "Rondom iedere wedstrijd spreek ik spelers. Ik heb Sem ook gesproken. Maar dat is geen praatsessie, volgens mij. Zo werd het een beetje belicht", beet Van Persie van zich af.

"Dat is gewoon niet de waarheid", zei Van Persie over de berichten die in de media verschenen. "Sem heeft zijn mening gegeven, ik de mijne. Als je naar de inhoud van zijn boodschap kijkt, dan kan ik die op een zekere hoogte begrijpen. Daar hebben we het over gehad. Streep eronder en door", concludeerde de trainer."

Van Persie tevreden met selectie

Van Persie voetbalde in de absolute top bij Arsenal en Manchester United. Daar was rouleren, wat hij woensdag deed tegen Braga, heel normaal. Heeft hij zich daar op verkeken? "Wat ik grappig vind. Bijna iedere persconferentie gaat het erover wanneer spelers nou een kans krijgen. Borges, Tengstedt. Iedereen is voorbij gekomen. En dan spelen ze een keer en dan is het weer niet goed."

