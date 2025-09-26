Sem Steijn werd onderwerp van gesprek na zijn emotionele uitbarsting, direct na de blamerende 1-0 nederlaag op bezoek bij Braga. De aanvoerder stond als één van de weinige basisklanten in een team van onrustige wissels. Steijn deed wat iedereen hoopt dat een voetballer doet: eerlijk zijn. Toch werd het niet in dank afgenomen. Het is het verlies van de kleurrijke karakters in het voetbal.

De felle kritiek op de voetbalwereld is dat die te klinisch is, of dat de antwoorden van spelers te zakelijk zijn. Maar telkens als een speler uit het oog springt, is het ook niet goed. Denk aan Memphis Depay met zijn hoed, Noa Lang met zijn muziek, Michiel Kramer met eerlijke interviews en nu Sem Steijn met oprechte emotie. Dat laatste was juist prachtig om te zien: een ongefilterde voetballer nog hoog in zijn emotie. Herkenbaar, begrijpelijk en toegankelijk. Het maakt de voetballer ietwat meer mens.

Terechte woorden

Steijn gebruikte harde woorden, woorden die ook in de kleedkamer gebruikt zouden zijn. Had een trainer dit gezegd, was het niet erg geweest. Dat de woorden van Steijn afgekeurd worden, is precies de oorzaak dat de antwoorden saai blijven en dat voetballers graag op de oppervlakte blijven. Een zorgelijke ontwikkeling, want op deze manier verandert er niks.

Daarbij had Steijn ook gewoon gelijk. De spelers om hem heen, hadden klaarblijkelijk een te grote drang om zich te bewijzen voor Robin van Persie. Diarra en Borges, de twee flankenspelers, vertraagden continu het spel als ze de bal kregen en volbrachten haast geen enkele geslaagde dribbel langs de tegenstander. De bal eerder brengen is dan een legitieme uitspraak.

Afvallen

Van Persie keurde de woorden van Steijn af. Ook een eerlijke reactie. Tot nog toe heeft Van Persie continu zijn team verdedigd, maar liet dat bij deze na. Hij vond dat Steijn niet de goede woorden gebruikte, om even later ook te vertellen wat Steijn in het veld niet goed deed.

Farioli's trekje

Maar het begint bij Van Persie die op zijn Farioli's een B-team meenam naar de Europa League. Farioli gooide daarmee de kwartfinale weg, maar Van Persie kiest nu al voor deze noodgreep. Het zorgde ervoor dat Nederland een enorm slechte beurt maakte op de coëfficiënten-ranglijst.

Het is absurd dat er nu al licht gedacht wordt over de Europa League, terwijl die competitie cruciaal voor Nederland is om nog een rol van betekenis te spelen. Hopelijk leert Van Persie van deze blunder. Wisselen mag, maar er is kennelijk een grens. Ondertussen wordt de zesde plek op de coëfficiëntenlijst door alle clubs in Nederland vakkundig op het spel gezet: deze Europese speelronde haalde Nederland nul punten.