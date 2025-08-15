Fabrizio Romano is veruit de bekendste transferwatcher ter wereld. Ook in Nederland zijn er zelfbenoemde 'insiders', die zo nu en dan wel eens mis tasten. Dat gebeurde bij Feyenoord en daar wond trainer Robin van Persie zich behoorlijk over op.

Midweeks ontbrak de talentvolle Givairo Read tegen Fenerbahçe, terwijl hij het weekend daarvoor nog een uur meespeelde tegen NAC Breda. Via X (voorheen Twitter) schreef FeyenoordTransfermarkt dat de rechtsback deze seizoenshelft niet meer in actie zou komen. Dat blijkt onzin, als we de woorden van Van Persie mogen geloven.

Van Persie noemt geruchten 'best vermoeiend'

Op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Excelsior kreeg hij de vraag hoe lang Read eruit ligt. "Ik heb wat nieuws vernomen...", verzucht Van Persie. "Tegenwoordig nemen we alles en iedereen serieus. Blijkbaar is hij er tot en met de winter eruit", zegt hij gekscherend. "En dat klopt ook dat nieuws?", wil de journalist weten. "Dat klopt helemaal niet", reageert Van Persie.

Volgens Van Persie is het de verwachting dat Read na de eerstvolgende interlandperiode (begin september) weer aansluit. Over de geruchten die online rondgingen, zegt de trainer: "Een beetje vermoeiend, dat dat wordt aangenomen als de waarheid. Blijkbaar als iemand wat roept op Twitter, dan is dat de waarheid. Dus niet."

Mysterieuze Van Persie

Met Jordon Lotomba, die gewoon speelt, en Bart Nieuwkoop heeft Feyenoord nog twee rechtsbacks in huis. Toch is er één verandering in de selectie, verklapte Van Persie. "Dat zal vanmiddag of morgen bekend worden gemaakt", is Van Persie geheimzinnig. "Ik wil mijn vriend Ruben den Uil ook niet wijzer maken dan hij al is. Ik houd het nog even voor me."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.