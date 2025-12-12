Feyenoord-coach Robin van Persie baalt als een stekker van het verlies tegen FCSB in de Europa League. De trainer spreekt van een 'heel pijnlijke' nederlaag en baalt nog het meest dat hij zijn ploeg uiteen zag vallen na rust.

"Heel zuur dat we het zo weggeven", zei Van Persie na afloop van de 4-3 nederlaag bij Ziggo Sport. "Je komt heel goed terug en maakt drie goede doelpunten. We komen terecht op 3-1 en vanaf dat moment doen we alles verkeerd. In balbezit gaan we uit positie lopen, wat we normaal niet doen. De wissels vielen matig in. Ik vind het heel kwalijk dat dat gebeurt. Na onze derde goal waren we heel slordig, de meest simpele dingen gingen verkeerd en we liepen constant tegen counters aan."

De wedstrijd van Feyenoord in Roemenië voelde voor de fans en ongetwijfeld ook voor Van Persie als een ritje in de rollercoaster. De Rotterdammers begonnen met een achterstand tegen FCSB en poetsten deze rond de rust knap weg. Vlak na de onderbreking stond het 3-1 voor Feyenoord, maar toen zakte de ploeg van Van Persie plots ineen. FCSB scoorde twee keer en maakte 3-3 en deelde in de blessuretijd ook nog eens de genadeklap uit. Feyenoord moest daardoor met lege handen terug naar Rotterdam.

Schuldigen

Van Persie wilde niet een of twee spelers de schuld geven. "Ook de jongens die waren gestart, gingen ineens andere dingen doen. Ook de meest simpele keuzes werden niet goed gemaakt. Het laatste half uur hebben we de bal ook niet, we komen overal te laat en we lopen niet met onze man mee. Dan ga je zo'n wedstrijd ook niet winnen."

Door het verlies tegen FCSB dreigt uitschakeling voor Feyenoord in de Europa League. De Rotterdammers moeten de laatste wedstrijden winnen om nog uitzicht te houden op een plek bij de play-offs.

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.