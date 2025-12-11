Feyenoord heeft donderdagavond op schandalige wijze met 4-3 verloren van het Roemeense FCSB in de Europa League. Waar de sfeer in Rotterdam niet al te best zal zijn, is het tegenovergestelde het geval in Roemenië.

Na afloop van de wedstrijd was er veel enthousiasme in het Oost-Europese land. "FCSB heeft één van de meest spectaculaire comebacks van het Europese seizoen gerealiseerd!", zo stak het Roemeense GSP af. "De Roemeense kampioen versloeg Feyenoord op dramatische wijze met 4-3, nadat het met 1-3 achterstond."

Volgende ronde

De volgende ronde lijkt voor Feyenoord niet meer haalbaar. Het tegenovergestelde geldt voor FCSB, dat voorafgaand aan het duel net zoals de Rotterdammers op drie punten stond. "Het dramatische succes geeft ze een enorme boost. Met nog twee speelrondes te gaan, blijft FCSB in de race voor de volgende ronde."

Dat de volgende ronde voor de Roemenen in zicht blijft, heeft een reden volgens GSP: "De zwakke vorm van de teams onderaan de ranglijst kunnen FCSB een onverwachte kans bieden om de play-offs te halen. De rood-blauwen zijn weer helemaal terug in de race."

Uitschakeling nabij

Met deze nederlaag heeft Feyenoord peperdure punten gemorst. De Rotterdammers hebben nog steeds slechts één overwinning in de Europa League. De play-offs lijken nu gigantisch ver weg voor de ploeg van Van Persie, die op drie punten blijft steken. Feyenoord staat nu nog twee wedstrijden te wachten: thuis tegen Sturm Graz en uit tegen Real Betis. Zelfs als beide partijen worden gewonnen, lijkt de volgende ronde niet meer haalbaar.

