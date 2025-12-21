Feyenoord heeft de afgelopen drie wedstrijden verloren en de trainer Robin van Persie probeert probeert het weer op de rit te krijgen. Opvallend hieraan is dat er wéér een andere aanvoerder is, vandaag tegen FC Twente is namelijk Timon Wellenreuther de aanvoerder. De doelman is hiermee de vijfde aanvoerder in acht wedstrijden.

Bij Feyenoord gaat het de laatste weken veel om de tegenvallende resultaten, maar ook blijkt er een opvallend patroon te zijn ontstaan: de aanvoerdersband lijkt elke wedstrijd van eigenaar te wisselen. Vandaag is dus een cruciaal duel vlak voor de winterstop om toch met een goed gevoel de feestdagen in te gaan.

Het rijtje is inmiddels behoorlijk bont. In de vorige duels kwamen achtereenvolgens Wellenreuther, Justin Bijlow, Anis Hadj Moussa, Sem Steijn en Quinten Timber in beeld als aanvoerder, soms zelfs meerdere binnen één wedstrijd. Waar normaal gesproken de captain symbool staat voor stabiliteit, lijkt Feyenoord die rol momenteel vooral pragmatisch te verdelen. Blessures, schorsingen, wissels en vormontwikkeling spelen daarbij een grote rol, maar het laat ook zien dat er binnen de selectie geen vanzelfsprekelijke, vaste leider beschikbaar is.

Gebrek aan hiërarchie

Dat de aanvoerdersband zoveel gewisseld wordt onderstreept de fase waar Feyenoord nu in zit. De ploeg kampt met wisselende vorm, spelers vallen weg en de hiërarchie in het elftal is verre van helder. Van Persie en zijn staf lijken vooral te zoeken naar wie de verantwoordelijkheid op beslissende momenten kan dragen. Soms valt de keuze op ervaring en soms simpelweg op wie er op het veld staat.

De vraag is wat dit betekent voor de dynamiek binnen de ploeg. Aanvoerderschap draait om gezag, communicatie en het uitstralen van vertrouwen, zowel richting teamgenoten als richting publiek. Als die rol voortdurend wisselt, kan dat bijdragen aan het gevoel van onzekerheid.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.