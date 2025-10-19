Robin van Persie heeft keihard ingegrepen tijdens Heracles Almelo-Feyenoord zondagmiddag. Ondanks een riante voorsprong van zijn Feyenoord haalde hij nog voor het half uur Givario Read naar de kant. De derde aanvoerder van de ploeg werd zonder fysieke mankementen naar de kant gehaald en vervangen door Jordan Lotomba.

De wissel had alles te maken met de vroege gele kaart die Givairo Read al kreeg van arbiter Rob Dieperink. Al vanaf het eerste fluitsignaal was de rechtsback van Feyenoord in de weer met zijn directe tegenstander Mario Engels. Eerst kreeg Engels al geel voor een opzichtige overtreding en even later ging ook Read al op de bon. Al was dat niet een overtreding op Engels.

Gedoe met Engels

De twee bleven verder bakkeleien en na een gevaarlijke tackle van Read vlak voor zijn eigen achterlijn, vond Robin van Persie het genoeg. Jordan Lotomba mocht na een kwartier al beginnen aan zijn warming-up. Even keek de Rotterdamse trainer het nog aan, maar net toen Feyenoord de 3-0 maakte riep hij Read naar de kant. Terwijl zijn ploeg feest vierde, kreeg de jonge back uitleg van Van Persie waarom de wedstrijd voor hem al over was.

Echt veel moeite heeft Feyenoord niet met Heracles, dus wilde Van Persie waarschijnlijk geen schorsing riskeren die volledig onnodig zou zijn. Ondertussen staat het nog voor rust 4-0 voor Feyenoord en lijken ze voorlopig niet te stoppen met scoren. Het is een pijnlijke middag voor Heracles.

Onvrede in Almelo

Het publiek in Almelo is ontzettend cynisch en roept om het ontslag van trainer Bas Sibum. Heracles staat stijf onderaan met maar 3 punten en dat is ondermaats. Ondertussen klinkt er gejoel vanuit het thuispubliek ieder moment dat Feyenoord voor de goal van Heracles komt.

Ueda scoorde 3 van de 4 doelpunten en staat daarmee al op 11 doelpunten uit 9 wedstrijden. De Japanner is eindelijk op dreef voor Feyenoord dit seizoen. Vooral zijn tweede van de middag, de 3-0, was bijzonder; het was 5000e Eredivisie-goal van Feyenoord in de historie.

