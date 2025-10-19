Feyenoord heeft flink huisgehouden in Almelo. De ploeg van Robin van Persie miste Tsuyoshi Watanabe maar heeft dat geen moment gevoeld. Heracles was in niets opgewassen tegen Feyenoord, dat de goals aaneen reeg. Het werd 7-0 voor Feyenoord, waarvan drie doelpunten op naam kwamen van topscorer Ayase Ueda.

Nadat de rook was opgetrokken van de afgestoken rookbommen in Almelo kon Feyenoord de tot dan toe ongeslagen reeks in de Eredivisie voortzetten na de interlandbreak. Wel met een kleine handicap; Watanabe was er niet bij. Hij is geblesseerd geraakt bij Feyenoord rondom de break en kon nog niet meedoen. Hij was een belangrijke en bovendien betrouwbare schakel in de defensie van de ploeg van Robin van Persie. Gijs Smal, normaliter tweede linksback, stond nu in het centrum naast Anel Ahmedhodzic.

Dramatische verdediging Heracles

Maar al gauw werd deze beproeving wat makkelijker gemaakt, Feyenoord kwam vroeg op voorsprong na een bizarre fout van Heracles. Alec van Hoorenbeeck speelde zijn collega Ajdin Hrustic beroerd in, waarna hijzelf ook niet vrijuit ging. Op knullig wijze belandde de bal voor de voeten van de gretige Ayase Ueda die simpel zijn negende van het seizoen erin schoot.

Het zou het startschot worden voor een totale walkover van Feyenoord. Heracles was niet bij machte ook maar iets in te brengen tegen de Rotterdammers en zakten even later volledig door het ijs. Een schot van Hadj Moussa dat recht op de doelman Timo Jansink af kwam, trof alsnog doel. De debuterende doelman die de kans kreeg van Bas Sibum, hield de bal in eerste instantie tegen maar tikte de bal toch in eigen goal.

Ingreep Van Persie

De Heracles-fans werden er moedeloos van en riepen na deze goal al om het ontslag van Sibum. Het zou nog erger worden; want niet veel later werd het ook nog 3-0 en 4-0 voor Feyenoord in de eerste helft waarin Ayase Ueda uitblonk. Hij tekende voor drie treffers en heeft daarmee al elf doelpunten achter zijn naam.

Wel deed Van Persie iets opvallends in de eerste helft: bij een 3-0 voorsprong wisselde hij Read. De jonge back pakte al gauw geel en was steeds aan het bakkeleien met Mario Engels, hij werd door zijn trainer in bescherming genomen.

Berusting

Na rust heerste er een berustende sfeer in het stadion en had Van Persie al wat wissels doorgevoerd. Onder andere de held van de eerste helft, Ueda, werd naar de kant gehaald. Het liet even op zich wachten in de tweede helft maar uiteindelijk ging Feyenoord weer over op scoren. Sem Steijn poeierde de 5-0 binnen en even later scoorde Hadj Moussa de 6-0 op fraaie wijze. Tien minuten voor tijd scoorde invaller Goncalo Borges ook de 7-0. Zelfs Heracles-fans stonden cynisch te juichen.

Feyenoord kon nog verder uitlopen, maar deed dat niet. Er werd op rustige wijze afgesloten, waar het bij tijd en wijlen op een afwerkoefening op de training leek. De ploeg van Van Persie heeft daarmee een rustige, probleemloze aanloop naar het Europa League-duel tegen Panathinaikos donderdag in De Kuip. Dan zal iedereen wél op scherp moeten staan voor resultaat. Dat was in Almelo uiteindelijk nooit nodig geweest.

