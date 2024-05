Robin van Persie niet bang voor Marco van Basten-scenario bij sc Heerenveen: ‘Nog nooit iemand gecoacht op een slechte pass’

Robin van Persie staat volgend seizoen voor het eerst op eigen benen bij sc Heerenveen. De voormalig topspits van onder meer Manchester United en Arsenal is de nieuwe hoofdtrainer van de Friezen. Een van zijn voorgangers bij sc Heerenveen is Marco van Basten, die maar moeilijk kon aarden door het niveau bij de eredivisionist. Van Persie is niet bang dat het voor hem op eenzelfde scenario uitloopt.

SC Heerenveen had eerder dus al een voormalige wereldster als hoofdtrainer met Marco van Basten. De oud-spits van Ajax en AC Milan was van 2012 tot 2014 de hoofdcoach van de 'Superfriezen', maar hij slaagde er niet in om Heerenveen te laten voetballen zoals hij wilde. Van Basten had vooral moeite om zich te verplaatsen in het niveau van de Friezen in vergelijking met zijn eigen niveau.

Van Persie is bekend met het verleden van zijn voormalige trainer bij Heerenveen, maar verwacht zelf minder moeite te hebben om zijn niveau te vertalen naar de spelers van sc Heerenveen. "Ik heb nog nooit iemand gecoacht op een slechte pass. Ik zal niet snel cynisch worden en wil wegblijven bij de speler die ik zelf was, want die ben ik nu niet meer. En geloof mij: ook ik heb heel veel foute passes gegeven”, zei Van Persie bij zijn presentatie als hoofdtrainer van sc Heerenveen.

Robin van Persie begrijpt keuze voor jonge, onervaren trainers bij Ajax en Feyenoord: 'Zijn onafhankelijker dan ervaren coaches' Robin van Persie is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van SC Heerenveen. De voormalig spits en jeugdtrainer van Feyenoord begint aan zijn eerste klus als eindverantwoordelijke. Van Persie koos bewust voor SC Heerenveen als begin van zijn trainerscarrière, omdat hij zorgvuldig stappen wil zetten.

Belang van Foppe de Haan

De 102-voudig international van het Nederlands elftal werkte in zijn carrière samen met veel grote trainers, zoals Louis van Gaal, Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger. Er is echter een échte Fries die hem het meest bij is gebleven: Foppe de Haan. “Foppe was één van mijn belangrijkste coaches. Wij waren bij Jong Oranje ook nog niet zo heel erg goed, maar Foppe had wel een heel positieve manier van coachen. Ik was op mijn best onder dit type trainers.”

Robin van Persie overlegde met Foppe de Haan tijdens de wedstrijd Jong Macedonië tegen Jong Oranje in 2004. ©Pro Shots.

Geloof in de ontwikkeling van spelers

Van Persie weet dat sc Heerenveen geen spelers heeft van wereldklasse, maar gelooft erin dat hij de spelers beter kan maken samen met de technische staf. “Ik heb het vertrouwen dat we samen tot een goede selectie gaan komen. En ik geloof echt in het beter maken van spelers. Ik heb in mijn carrière ook weleens spelers zien binnenkomen waar ik van dacht: ‘dat wordt een hele uitdaging’. Maar die zag je 2 à 3 jaar later de sterren van de hemel spelen. Daar ligt de uitdaging voor mij bij sc Heerenveen”, waren de woorden van de nieuwe trainer van de Friezen.