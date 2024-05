Robin van Persie begint aan klus bij SC Heerenveen: 'Mensen hebben het over een mooie tussenstap, maar waar gaat dat over?'

Robin van Persie staat komend seizoen voor zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. De voormalig international van het Nederlands elftal krijgt de kans van SC Heerenveen om zich te ontwikkelen als trainer. Velen zien SC Heerenveen als de perfecte tussenstap, maar daar wil Van Persie niets van weten.

“Ik kijk er heel erg naar uit en vind het een ongelofelijk mooie uitdaging. Ik lees niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen, maar af en toe krijg ik wel eens wat mee. Dan hebben sommige mensen het over een mooie tussenstap, en dan denk ik: waar heb je het over? Het is een geweldige stap in meerdere opzichten”, zei Van Persie op zijn officiële presentatie bij SC Heerenveen.

Een reis maken als trainer

Voor de voormalig spits van onder meer Manchester United, Arsenal en Feyenoord vindt het belangrijk om goede stappen te zetten in zijn carrière. “Ik heb het vaak richting mijn spelers ook over een reis die je maakt als speler, maar die maak je eigenlijk ook als trainer."

"SC Heerenveen is een geweldige club met een prachtig stadion. Als kind was ik daar altijd al gevoelig voor. Het is ook een heel belangrijk onderdeel van deze keuze, maar dat is het niet alleen. Het is bijvoorbeeld ook de fanbase en het gevoel wat ik bij Ferry kreeg. Vanaf het eerste moment dat ik Ferry sprak, klikte het gelijk. Het gevoel was meteen goed. Dat is hartstikke belangrijk, ook in zo'n proces.”

Robin van Persie en Arne Slot. © Pro Shots

Langer proces tot aanstelling

Het was al een tijdje bekend dat Van Persie de nieuwe man van SC Heerenveen zou worden, maar de officiële aanstelling liet langer op zich wachten. Volgens Van Persie is dat heel erg logisch en goed te verklaren. “Het is iets anders dan een spelerstransfer. Dat is iets makkelijker ook. Dan gaat het vooral om jezelf, dan praat je met de coach en dan krijg je daar een gevoel bij. Dan is die deal vaak ook snel rond. Alleen een transfer als coach, daar komen zoveel meer dingen bij kijken. Daarin heb je verschillende processen die je moet behandelen", aldus Van Persie.

Geen negatieve druk

Van Persie heeft het nodige meegemaakt in zijn spelerscarrière en daar plukt hij nu de vruchten van. Al erkent de trainer, die tot dusver alleen trainer was bij jeugdelftallen van Feyenoord, dat hij niet veel last van druk heeft gehad als speler. “Als speler had ik weinig last van druk, maar ik heb nu wel een heel andere rol. Maar voor mij werkt druk juist positief, want dat zet mij aan en maakt me scherp. Ik vind dat je druk juist moet omarmen.”

Robin van Persie bij Manchester United - West Ham United / Getty Images

Geen verwachtingen scheppen

SC Heerenveen is een echte club uit het linkerrijtje met een geweldige achterban en een mooie historie. Toch wil Van Persie geen plek op de ranglijst vastpinnen als doelstelling. Voor hem zit de uitdaging in het zorgen dat het beter gaat als club.

Het huidige seizoen eindigde SC Heerenveen als elfde. “Een tiende plek wil niet zeggen dat we het beter hebben gedaan. Het gaat om het hele gevoel dat de mensen met een goed gevoel naar de club zijn gekomen en weer weg gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dat er voor zorgt dat we samen tot het gewenste resultaat komen”, besloot Van Persie.