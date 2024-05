Robin van Persie begrijpt keuze voor jonge, onervaren trainers bij Ajax en Feyenoord: 'Zijn onafhankelijker dan ervaren coaches'

Robin van Persie is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van SC Heerenveen. De voormalig spits en jeugdtrainer van Feyenoord begint aan zijn eerste klus als eindverantwoordelijke. Van Persie koos bewust voor SC Heerenveen als begin van zijn trainerscarrière, omdat hij zorgvuldig stappen wil zetten.

De afgelopen maanden passeren veel jonge, onervaren trainers de revue bij clubs als Feyenoord en Ajax. Zo wordt de 35-jarige Nuri Şahin genoemd bij Feyenoord, terwijl de eveneens 35-jarige Francesco Farioli naar Ajax lijkt te gaan.

Volgens Van Persie is dat een goede ontwikkeling: "Jonge coaches hebben nog niet de ervaring van oudere trainers, maar hebben ook niet de tikjes en klappen gekregen die ervaren coaches wel hebben. Daardoor zijn ze nog een stuk onafhankelijker", zei Van Persie op de persconferentie tegenover verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Persoonlijk ook fijn voor Van Persie

In het voetbal gaat het aanstellen van een nieuwe trainer altijd in een bepaalde flow. Dan wordt er een aantal jaar sneller gekeken naar jongere trainers en dan weer naar meer ervaren namen. De nieuwe oefenmeester van SC Heerenveen is er blij mee. "Want anders zat ik hier nu niet", zei Van Persie met een grote grijns.

Jezelf blijven

Voor Van Persie is het vooral belangrijk om zichzelf te blijven. De voormalig prof zag veel van zijn oudere, ervaren trainers de schade beperken als het even minder ging, maar dat wil Van Persie ten alle tijden voorkomen. "Zo wil ik simpelweg niet zijn als coach. Ik ben een winnaar en vind het ongelofelijk belangrijk om te winnen. Dat wil ik uitstralen. Ik heb coaches gehad die al veertig jaar in het vak zaten, maar die wel de schade gingen beperken. Zo wil ik niet worden."

Robin van Persie ©Getty Images

De aangestelde oefenmeester begrijpt dat hij ook risico's neemt om tegen een flinke nederlaag aan te lopen als hij vast blijft houden aan 'zijn' speelwijze, ongeacht het resultaat en de tegenstander. Van Persie: "Die kans is zeker aanwezig. Juist als we tegen een tikje aanlopen, moeten we elkaar steunen in onze manier van spelen. Wij willen iedere wedstrijd spelen om te winnen. En dat betekent dat we bij een gelijke stand, vol voor de winst gaan. Het kan dat je dan een ruime nederlaag lijdt, maar dat hoort er eenmaal bij."

Domme vragen bestaan niet

Van Persie maakte het nodige mee in zijn spelerscarrière en werkte onder grote coaches zoals Louis van Gaal, Sir Alex Ferguson en Arsené Wenger. Toch wil hij niet meer als speler gezien worden, maar als coach. "Dat vind ik heel belangrijk, die sfeer wil ik vanaf dag één neerzetten. Spelers mogen met mij een discussie aangaan als ze een mening hebben. Ik ging ook juist bij ervaren jongens als Lehmann, Campbell en Bergkamp zitten om vragen te stellen. En ik heb heel veel domme vragen gesteld, geloof mij. Daar leer je alleen maar van."