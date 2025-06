De voltallige crew, inclusief spelers en staf, van Feyenoord is een metamorfose ondergaan. Het Italiaanse modemerk Peuterey zal de Rotterdammers voortaan kleden. Voorheen droegen de spelers kleding van designermerk Oger.

De reden dat het Italiaanse kledingmerk de Rotterdammers voortaan zal stijlen, heeft veel te maken met modeagent Camille Vermue, eigenaar van een modeagentur in Antwerpen. Hij is een groot Feyenoord-supporter: "Het is een droom die uitkomt om mijn favoriete club te mogen kleden", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Feyenoord wordt nu écht op de proef gesteld met 'onervaren' Robin van Persie: 'Te vroeg om aanpassingen te doen' Feyenoord-fans hebben een half jaar kunnen wennen aan de speelstijl van Robin van Persie, maar Robert Maaskant verwacht dat de Rotterdammers komend seizoen pas écht op de proef worden gesteld. "Ik denk dat hij nog steeds het droombeeld heeft van: we gaan het met Feyenoord wel op mijn manier doen", stelt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Een trend

Feyenoord is lang niet de enige voetbalclub die een samenwerking heeft met een bekend modewerk om de spelers en staf te kleden buiten de trainingen en wedstrijden om. Grote clubs als Real Madrid laten hun spelers kleden door Louis Vuitton en andere bekende merken. Ook Ajax, de aartsrivaal van de Rotterdammers, hebben al lange tijd een samenwerking met kledingmerk Replay, waar de Amsterdammers onder meer in te zien zijn voor en na hun wedstrijden.

Remko Pasveer (41) weet van geen ophouden en gaat concurrentie aan met jonkies bij Ajax Remko Pasveer blijft bij Ajax. De Amsterdammers schotelen de 41-jarige doelman binnenkort een contract van nog een jaar voor. Dan zou Pasveer de strijd onder de lat aan moeten gaan met keepers die nog niet geboren waren toen hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

'Goed imago'

"Om het merk nog meer, zowel nationaal als internationaal, bekendheid te geven, zijn we dit partnership aangegaan," meldt het Italiaanse merk aan het Algemeen Dagblad. "Naast onze bestaande markten is het natuurlijk ook heel mooi dat bijvoorbeeld Mexicaanse en Zuid-Koreaanse Feyenoord-spelers Peuterey gaan dragen. Ook Robin van Persie heeft internationaal een goed imago."

"We hebben ons de afgelopen periode georiënteerd op een kledingleverancier die goed bij ons past," deelt Ruud van der Knaap, commercieel directeur van Feyenoord, op de website van de Rotterammers. "Peuterey is een prachtig Italiaans kledingmerk dat in Nederland nog beter zichtbaar wil zijn en wil groeien. Dat bleek een goede match met onze behoefte om er goed uit te zien en om samen te werken met sterke, opkomende, internationale merken met dezelfde ambities hebben als wij. Daar hebben we elkaar in gevonden. We kunnen elkaar helpen om samen verder te groeien."

Feyenoord-aanvaller duikt plots op in shirt van grote concurrent, met verbaasde reacties tot gevolg Een Feyenoorder in een PSV-shirt? Dat is niet iets wat je elke dag ziet. Toch is dat precies wat er gebeurde bij Anis Hadj Moussa, die zaterdag opdook in het tenue van de regerend landskampioen op een Grieks eiland. Dat zorgt een dag later logischerwijs voor verbaasde reacties onder de Feyenoord-fans.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.