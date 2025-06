Feyenoord-fans hebben een half jaar kunnen wennen aan de speelstijl van Robin van Persie, maar Robert Maaskant verwacht dat de Rotterdammers komend seizoen pas écht op de proef worden gesteld. "Ik denk dat hij nog steeds het droombeeld heeft van: we gaan het met Feyenoord wel op mijn manier doen", stelt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Met Brian Priske aan het roer kende Feyenoord een héél matige eerste seizoenshelft, waarna hij de laan werd uitgestuurd en werd opgevolgd door Van Persie. Maaskant zag meteen een positieve omslag. "Van Persie heeft de lat hoog gelegd, dat vind ik mooi. Dat hoort ook bij Feyenoord. Ik denk alleen wel dat hij komend jaar gaat proberen om zijn eigen ideologie door te voeren. Het is te vroeg in zijn carrière om daar nu al aanpassingen aan te doen", zegt Maaskant.

Afhankelijk van transfers

De oud-trainer van onder meer FC Groningen, Willem II en NAC Breda denkt wel dat het kind van de club héél erg afhankelijk is van eventuele transfers. "Stel dat David Hancko, Igor Paixao en Quinten Timber weggaan, dan ben je de kern kwijt. Alles wat het verschil maakt, ben je kwijt… Succes, dat wordt héél lastig. Daar zal Van Persie komend seizoen tegenaan lopen."

Géén fan van Pep Guardiola

Volgens Maaskant is het héél positief dat Van Persie in zijn voetbalcarrière is beïnvloed door oud-toptrainer Arsène Wenger. "Hij heeft heel veel van die filosofie meegenomen, gelukkig. Die was namelijk ook van het directer spelen en dat maakt voetbal interessant", vervolgt Maaskant.

"Ik ben zelf bijvoorbeeld niet zo'n fan van Guardiola. Ondanks dat ik vind dat hij het mooiste voetbal ter wereld heeft gespeeld bij Barcelona. Maar ja, op het moment dat jij je corners kort gaat nemen om terug de aanval te beginnen. Dan ben ik daar op een gegeven moment wel klaar mee."

Droombeeld Van Persie

Maaskant denkt dat Feyenoord een goede zet heeft gedaan door Van Persie aan te stellen als hoofdtrainer, na het ontslag van Priske. "Ik denk dat hij wel een stap verder is dan hij al was", stelt Maaskant, die direct ook kritisch is op de onervaren oefenmeester, met enkel ervaring in de Feyenoord-jeugd en als hoofdtrainer bij SC Heerenveen.

"Maar Feyenoord heeft vorig seizoen écht ondergepresteerd met deze selectie, door allerlei oorzaken. Ze hadden veel dichter bij de eerste twee moeten staan", doelt Maaskant op het puntenverschil met PSV (11 punten achter) en Ajax (10 punten achter). Dat móét komend seizoen anders, meent hij. "Maar ik denk dat Van Persie uiteindelijk nog steeds het droombeeld heeft van: we gaan het met Feyenoord wel op mijn manier doen."

