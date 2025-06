Michael Reiziger heeft weer drie aanpassingen gedaan in zijn opstelling van Jong Oranje. De Nederlanders moeten woensdag winnen van Oekraïne om naar de volgende ronde van het EK te gaan. Maar de bondscoach krijgt de nodige kritiek op zijn keuzes.

Reiziger heeft hard ingegrepen na de nederlaag tegen Jong Denemarken (2-1). Noah Ohio miste veel kansen en is uit de spits gehaald; Thom van Bergen neemt zijn plek in. De bondscoach koos twee keer voor een linksback (Ian Maatsen en Anass Salah-Eddine) als controleur op het middenveld, maar zet daar nu Ryan Flamingo neer. Daarom komt er achterin een plek vrij voor Rav van den Berg.

Ondertussen blijven Wouter Goes en Ezechiel Banzuzi op de bank en dat is tegen het zere been van de fans. Onder de Instagram-post van ESPN - die de opstelling als eerste had - vragen de volgers zich af waarom zij nog geen minuut hebben gemaakt op dit EK.

Wouter Goes

AZ-verdediger Goes blijkt dus de derde keuze centraal achterin, achter Flamingo en nu Van den Berg. Dat snappen de volgers niet: 'Wat heeft Goes Reiziger aan gedaan?' En een andere reactie: 'Hoe stel je Goes nog steeds niet op?' Jorrel Hato is overigens de linkercentrale verdediger.

Ezechiel Banzuzi

Banzuzi, die deze zomer voor zestien miljoen euro door RB Leipzig is overgenomen van OH Leuven, kreeg ook nog geen enkele kans. De centrale middenvelder moet Kenneth Taylor, Luciano Valente en de eerdergenoemde controleurs voor zich dulden. 'Zet Banzuzi op zes in plaats van een verdediger', is de kritiek op Instagram. 'Kunnen we het ff hebben over dat Banzuzi nog nul minuten minuten heeft gemaakt op het EK?'

Antoni Milambo heeft ook nog geen basisplek gekregen, maar de aanvallende middenvelder van Feyenoord mocht al wel twee keer invallen van Reiziger.