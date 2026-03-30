Het WK voetbal is nog altijd niet helemaal gevuld met de 48 deelnemende landen, maar daar komt deze week een einde aan. De laatste play-offs in Europa en intercontinentaal worden gespeeld en daar komen de zes laatste landen uit. De finales zijn live te zien op televisie en één daarvan is heel belangrijk, want daar komt de laatste tegenstander van Oranje op het WK uit.

Op dinsdag 31 maart worden de finales van de Europese play-offs afgewerkt. Toplanden als Turkije, Italië, Denemarken en Polen strijden om de felbegeerde laatste plekken op het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Een van de zestien landen die meedoen wordt ook een tegenstander van Oranje op het WK.

Tegenstander Oranje nog niet bekend

Daarom zal de aandacht dinsdagavond om 20.45 uur uitgaan naar de finale in 'Pad B'. Daarin speelt Zweden thuis tegen Polen. De winnaar van het duel komt op het WK in Groep F terecht en dat is de poule van Nederland, Japan en Tunesië. Oranje zal op zaterdag 20 juni om 19.00 uur tegen Zweden of Polen spelen.

Op hetzelfde moment zijn er drie andere wedstrijden om een WK-ticket. Italië gaat op bezoek bij Bosnië en Herzegovina en hoopt voor het eerst sinds 2014 zich weer eens te plaatsen voor het WK. Kosovo aast in het thuisduel tegen Turkije op de eerste deelname ooit en in de laatste Europese finale strijden Tsjechië en Denemarken met elkaar om een ticket.

Ziggo Sport

Het kanaal Ziggo Sport zendt vanaf 20.45 uur een zogeheten Switch-programmering uit. Daarin komen de hoogtepunten van alle finales voorbij. Daar mis je dus geen goal, blunder of rode kaart. Maar wil je liever één van de vier wedstrijden in zijn geheel zien, dan kun je hieronder in het overzicht zien op welke zender je in moet schakelen. Heb je geen Ziggo Sport of kijk je überhaupt geen televisie via Ziggo, dan kun je de duels niet live zien.

Switch-kanaal: Ziggo Sport (vanaf 20.00 uur)

Zweden - Polen: Ziggo Sport 2 (aftrap 20.45 uur)

Bosnië en Herzegovina - Italië: Ziggo Sport 3 (aftrap 20.45 uur)

Kosovo - Turkije: Ziggo Sport 4 (aftrap 20.45 uur)

Tsjechië - Denemarken: Ziggo Sport 5 (aftrap 20.45 uur)

Intercontinentale play-offs

Als de vier Europese landen bekend zijn, is het volledige deelnemersveld nog altijd niet bekend. De laatste twee tickets worden verdeeld via de intercontinentale play-offs. Op dinsdagavond spelen DR Congo en Jamaica om 23.00 uur tegen elkaar om een WK-ticket en op woensdagochtend strijden Irak en Bolivia, dat eerder van Suriname won, om 05.00 uur om het allerlaatste plekje.

Die twee duels zijn niet op tv, maar enkel via streamingsdienst FIFA+ te bekijken. Om daar te kunnen kijken moet je een gratis account aanmaken.