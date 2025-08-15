Telstar-keeper Ronald Koeman Jr. volgt zijn vakgenoten op de voet en haalt veel inspiratie uit zijn collega’s onder de lat. Wie zijn de doelmannen waar hij het liefst naar kijkt en van wie hij het meest leert? Koeman Jr. zet in gesprek met Sportnieuws.nl zijn persoonlijke top vijf op een rij en geeft uitleg.

Marc-André ter Stegen: 'De allerbeste'

Bovenaan staat voor Koeman Jr. Marc-André ter Stegen, de Duitse goalie van FC Barcelona. Niet zo vreemd, want zijn vader was trainer bij de club toen Koeman Jr. regelmatig op de tribune zat. "Ik vind hem voetballend de allerbeste en blijft altijd zó rustig bij één-op-ééns. Daar kan ik echt van genieten en veel van leren", opent de doelman van de promovendus.

'Keeperstijl van Nick Olij is prachtig'

De tweede plek is voor PSV-keeper Nick Olij, met wie Koeman Jr. een verleden deelt bij TOP Oss. "Ik kies hem niet omdat hij een vriend is, maar hij is echt één van de beste Nederlandse keepers. We hebben veel van elkaar geleerd. Zijn keepersstijl is prachtig, vooral dat katachtige in het doel en de snelheid waarmee hij zowel met de voet als hand het spel weglegt. Daar kijk ik echt graag naar", vervolgt de dertigjarige Eredivisie-debutant.

'Heel veel vertrouwen in Justin Bijlow'

Ook Feyenoord-goalie Justin Bijlow is een inspiratiebron. "Ik ben echt een Bijlow-fan. Vooral hoe hij hoge ballen pakt, dat is zijn absolute kwaliteit. Het vertrouwen dat hij uitstraalt bij vrije trappen en corners is bizar, daar kan ik zelf nog aan werken." De blessuregevoeligheid van Bijlow doet daar volgens Koeman Jr. niets aan af. "Daar kan hij niks aan doen, hij traint keihard en ik heb alle vertrouwen in hem."

Ederson: 'Bizar met de voeten'

Op de vierde plek prijkt Ederson, de Braziliaanse sluitpost van Manchester City. Voor Koeman Jr., zelf een voetballende keeper, is Ederson een voorbeeld. "Zijn uittrappen zijn echt bizar. Hij blijft rustig aan de bal, voetballend heel sterk. Dat is natuurlijk een keeper om naar te kijken", gaat hij verder.

Gianluigi Donnarumma: 'Jaloers op zijn lengte'

Tot slot heeft Koeman Jr. veel bewondering voor Gianluigi Donnarumma van Paris Saint-Germain. “Hij is misschien niet de allerbeste aan de bal, maar ik ben echt jaloers op zijn lengte en bereik. Ik ben 1,87 meter, maar hij is bijna 2 meter. Dat is prachtig om te zien en geeft hem een groot voordeel als keeper.”