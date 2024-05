Ronald Koeman over afvegen van zijn billen met Duits shirt: 'Dat is gefotoshopt!'

Ronald Koeman was maandag te gast bij Veronica Offside en de Oranje-bondscoach sprak uiteraard vooral over het aanstaande EK voetbal in Duitsland. Ook blikte hij terug op het EK 1988, dat Nederland won. In Duitsland!

In de halve finale in 1988 speelde Oranje tegen West-Duitsland, want toen was Duitsland nog opgedeeld in West en Oost. Koeman ruilde na afloop zijn shirt met middenvelder Olaf Thon. "Ik heb nog wel een aantal Duitse shirts", zei Koeman. "Maar die zijn nu gewassen." Waarna een foto in beeld kwam van Koeman die zijn achterwerk veegt met het shirt van Thon.

Koeman probeert zich er nog uit te redden: "Dit is photoshop. Ja, ja!", lachte hij. "Daar is geen foto van. Allemaal geshopt. Dat kan ook niet dat er beelden zijn. Het ging zo snel. Het was tijdens de ereronde. Middelvingers omhoog van de Duitse supporters. Dan doe je wel eens iets waar je later spijt van hebt." En Koeman kwam nog met de smoes: "Toen was er wat meer spanning tussen Duitsland en Nederland."

EK 1988

Nederland begon het EK 1988 met een moeizame wedstrijd tegen Ierland. Wilfred Genee vroeg aan Koeman of je geluk nodig hebt op een toernooi. Koemans antwoord: "Jazeker. Er zijn momenten in een toernooi dat het mee moet zitten. Maar toen tegen Ierland voelden we niet zozeer dat we die wedstrijd wel zouden winnen."

In the aftermath of Netherlands-Argentina I'm surprised that nobody has brought back this iconic image of Ronald Koeman wiping his butt with Olaf Thon's shirt in front of German fans seconds after swapping jerseys.



The Netherlands defeated Germany in that EURO '88 semifinal. https://t.co/FpxWsbSZce pic.twitter.com/jClDaS1iCg — Florian Ederer (@florianederer) December 10, 2022

EK-selectie

Over zijn voorlopige EK-selectie zegt hij dat hij fitte spelers mee wil nemen. Maar voor bijvoorbeeld Frenkie de Jong van Barcelona maakt hij een uitzondering, gezien hoe belangrijk de nu geblesseerde middenvelder al jaren is voor Oranje. Andere spelers met pijntjes vallen wel buiten de boot, zoals Joshua Zirkzee. "Ik heb voorin Brian Brobbey, Memphis Depay en Wout Weghorst. Joshua Zirkzee is niet fit. Wel is hij in beeld bij ons", legt Koeman uit.

Reet afvegen

Om toch nog even terug te komen op het shirtje van Thon: Koeman wordt daar uiteraard vaker naar gevraagd. In een uitzending van VTBL, dat niet meer bestaat, vertelde hij er in 2019 nog over. Hij zei er spijt van te hebben. "Ik heb hem nog wel eens gesproken. Natuurlijk heb ik excuses gegeven."

