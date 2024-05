Ronald Koeman maakt vandaag voorlopige EK-selectie bekend: 'Berghuis en Bergwijn mogen lekker thuisblijven'

Bondscoach Ronald Koeman presenteert vandaag (donderdag 16 mei) zijn voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK voetbal. Het is de vraag welke spelers erbij zitten en welke niet. Als het aan de bondscoaches in Rotterdam ligt, is in ieder geval één ding duidelijk: Justin Bijlow moet op de goal staan.

Koeman staat voor een lastige opgave. Niet alleen moet hij een keuze maken voor 26 spelers die naar het EK in Duitsland mogen, hij moet ook bepalen hoeveel twijfelgevallen hij nu al selecteert en op wie hij wellicht nog wacht of zelfs helemaal niet meer rekent. Er zijn veel geblesseerde spelers van wie het onduidelijk is of ze het EK halen. De belangrijkste is misschien wel Frenkie de Jong. Daar gaf Koeman vlak voor de bekendmaking van zijn selectie nog een update over.

'Bergwijn en Berghuis mogen lekker thuisblijven'

Om Koeman een beetje op weg te helpen, ging deze site met camera en microfoon naar Amsterdam en Rotterdam om te peilen bij de achttien miljoen andere bondscoaches welke opstelling Koeman moet hanteren op het EK. In Amsterdam hoeven ze Lutsharel Geertruida er niet bij te hebben, maar in Rotterdam was Ajacied Brian Brobbey wél welkom. Alleen mogen Steven Bergwijn en Steven Berghuis van één fan dan weer wel 'lekker thuisblijven'. Check de video uit Rotterdam hier onder het artikel.

In Rotterdam was het middenveld ook nog onderwerp van gesprek. Waar in Amsterdam niemand Quinten Timber noemde als eventuele middenvelder, kwam hij in Rotterdam vaak genoeg naar boven. Ook zijn ze in Rotterdam blij met het Kind van Zuid: Lutsharel Geertruida, ze zien hem het liefst op de rechtsbackpositie. In de goal kan er volgens hen maar één man staan: Justin Bijlow. Al werd de andere keeper uit Rotterdam ook genoemd: Nick Olij. Hij werd al één keer geselecteerd, maar of hij meegaat naar het EK valt te betwijfelen.

Nederlands elftal volgens Rotterdam

Bijlow; Geetruida, Van Dijk, De Ligt, Aké; De Jong, Timber, Koopmeiners; Gakpo, Brobbey, Malen

Voorlopige selectie

Donderdag 16 mei zo rond het middaguur wordt de communicatie van Koeman en de KNVB verwacht over de voorlopige selectie. Hier zullen allereerst (veel) meer dan 26 spelers in zitten. Pas op 7 juni hoeft Koeman zijn definitieve lijst van 26 spelers in te leveren bij de UEFA. Geblesseerde spelers mogen nog dichter op het EK vervangen worden. Oranje oefent op 6 juni nog tegen Canada en op 10 juni tegen IJsland, voordat het EK op 14 juni officieel begint. Op 16 juni is de eerste wedstrijd van Nederland, tegen Polen.