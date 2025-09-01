Bondscoach Ronald Koeman besprak maandag bij de persconferentie van het Nederlands elftal kort het ontslag van Erik ten Hag. De trainer werd al na drie officiële wedstrijden ontslagen als trainer van Bayer Leverkusen. "Dat is niet normaal."

"Dat is snel", is de eerste conclusie van Koeman. Is het onbegrijpelijk snel? "Aan de ene kant wel, als club zijnde heb je bepaalde ideeën over een trainer. Als er dan zo snel - om wat voor reden dan ook, waar wij niet van op de hoogte zijn - zo'n drastische beslissing volgt, dat is niet normaal." Koeman liet ook weten nog geen contact te hebben gehad met Ten Hag sinds zijn ontslag in Duitsland.

"Het is een moeilijke job, trainer zijn", gaat de bondscoach verder. Het is dan ook niet altijd leuk, geeft hij toe. "In mijn geval is het wel heel leuk. Dat zijn momenten, dat is niet iedere dag. Als het redelijk gaat, dan is het leuk."

Erik ten Hag

Ten Hag werd maandag zéér vroeg in het seizoen ontslagen als trainer van Bayer Leverkusen. Al na drie officiële wedstrijden moest de Nederlandse trainer het veld ruimen. Met Mark Flekken herbergt de selectie van de Duitse topclub ook een Oranje-international. De keeper kwam deze zomer voor elf miljoen euro over van Brentford. Rogier Meijer is voor nu zijn interim-trainer.

Programma Nederlands elftal

Het Nederlands elftal speelt op donderdag 4 september tegen Polen in De Kuip, waarna drie dagen later het uitduel in en tegen Litouwen wacht. Oranje won tot nu toe de eerste twee WK-kwalificatiewedstrijden overtuigend: 2-0 van Finland en 8-0 van Malta. De ploeg van Koeman staat met zes punten op de tweede plek. Finland gaat vooralsnog aan de leiding met zeven punten, maar zij hebben als vier duel gespeeld. Oranje moet als groepswinnaar eindigen om een ticket voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada te verdienen.

