Het avontuur van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen is na slechts drie officiële wedstrijden alweer voorbij. Het ontslag van de Nederlandse coach heeft in Duitsland én Nederland veel losgemaakt. Het gezaghebbende voetbaltijdschrift Kicker analyseert de oorzaken van de breuk en spaart de trainer daarbij niet. "Daarmee heeft hij veel krediet verspeeld."

"De Bundesliga-club trok de consequenties over een samenwerking die op meerdere vlakken tot problemen had geleid", opent het toonaangevende medium kort na het ontslag. "Niet alleen de resultaten, maar vooral de manier waarop ze speelden, riep grote vraagtekens en evenzeer ernstige twijfels op bij de directie van Bayer Leverkusen."

Publieke eisen van Ten Hag

Naast het spel van de ploeg was ook Ten Hag zelf een bron van frustratie binnen de club. Zijn omgang met transferkwesties lijkt hem duur te zijn komen te staan. "Ook het gedrag van de coach, die veel krediet verspeelde door publieke eisen over transferkwesties, droeg bij aan zijn ontslag", concludeert Kicker.

Voor Erik ten Hag is kritiek op zijn aanpak bij het aantrekken van spelers bepaald geen nieuw fenomeen. Ook bij Manchester United kreeg hij de nodige kritieken op zich afgevuurd vanwege zijn voorkeur voor het binnenhalen van bekende namen, vooral spelers waar hij eerder mee werkte. Onder zijn leiding werden onder anderen oud-Ajacieden Antony, Lisandro Martínez, André Onana en Noussair Mazraoui naar The Red Devils gehaald.

'Onmogelijke samenwerking'

De verschillen met voorganger Xabi Alonso werden daarbij pijnlijk zichtbaar. Waar Alonso zich vorig seizoen ontpopte als een inspirerende en tactisch sterke leider, wist Ten Hag deze lijn niet door te trekken. "Ten Hag komt niet in de buurt van zijn succesvolle voorganger Xabi Alonso qua communicatie, wedstrijdvoorbereiding, coaching tijdens het duel en tactische inhoud, maar zorgde juist voor een cultuurshock. Dit maakte verdere samenwerking vanuit het oogpunt van de club onmogelijk, omdat er een gebrek aan perspectief op succes was", besluit Kicker over de Nederlander, die overigens zelf al aan gaf 'geen Harry Potter' te zijn.

'Ten Hag voelde als een buitenstaander'

De timing van het ontslag lijkt op het eerste gezicht verrassend. Toch benadrukt BILD dat dit besluit allesbehalve onverwacht is voor wie Leverkusen van dichtbij volgt. “De lijst met interne kritiekpunten was te lang. Het gebrek aan structuur binnen het team was overduidelijk. Het leek alsof de spelers op zoek waren naar een idee wat ze moesten doen", schetsen ze.

Daarnaast spreekt BILD over een fundamenteel probleem: Ten Hag zou nooit goed in de cultuur van Bayer Leverkusen hebben gepast. "Bayer is altijd een familie, maar Ten Hag voelde zich vanaf het begin een buitenstaander. Hij gebruikte het trainingskamp in Rio de Janeiro niet om na de grote metamorfose een positieve sfeer te creëren en om deel uit te maken van het nieuwe team. Ten Hag behouden zou de grootste fout zijn geweest, want er was geen andere optie dan hem ontslaan."

