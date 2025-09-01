Het ontslag van Erik ten Hag is absurd en legt het gebrek aan visie van de clubleiding van Bayer Leverkusen op pijnlijke wijze bloot. De Nederlander stapte in een 'uitdagend, veelbelovend project' bij een club die hem tijd en ruimte had beloofd om een nieuw team op te bouwen. De belofte van stabiliteit bij de Werkself blijken niets meer dan loze woorden.

Ten Hag stapte binnen in een turbulente situatie, waar hij geen enkel moment op draagvlak kon rekenen en vanaf het begin als buitenstaander werd gezien. Na de verkoop van zes sterkhouders werden cruciale posities gevuld met onervaren talenten, terwijl tijd en kwaliteit volledig ontbraken. Een nieuw team smeden in slechts twee maanden was een onmogelijke taak, zelfs voor een topcoach als Ten Hag. Het besluit om hem te ontslaan lijkt eerder een poging van de directie om zichzelf te redden dan een doordachte beslissing.

Status flink aangetast

Voor Erik ten Hag betekent het een verdere devaluatie van zijn status binnen het internationale topvoetbal. Zijn eerdere, moeizame avontuur bij Manchester United heeft zijn reputatie al flink aangetast. Door dit tweede fiasco wordt hij onterecht neergezet als een trainer die niet kan leveren onder druk. De Europese topclubs zullen hem voortaan nóg kritischer bekijken, waardoor zijn mogelijkheden om op een groot podium coach te zijn onvermijdelijk slinken.

Ook Bayer Leverkusen zelf zal de wrange vruchten plukken van deze slechte beleidsvoering. Door Ten Hag zó snel en zonder voldoende steun de deur te wijzen, maakt de club internationaal een beschamende indruk en schaadt het de geloofwaardigheid van het project dat zij probeert te verwezenlijken. Twee competitiewedstrijden en één bekerduel bieden simpelweg veel te weinig basis om een trainer te beoordelen, hoe zwaar de interne kritiek ook mag zijn.

Ten Hag is geen Harry Potter

Het feit dat Ten Hag al binnen acht weken op straat wordt gezet, werpt flinke vraagtekens bij de besluitvorming van de Leverkusen-directie. Dachten ze echt dat hij een tovenaar was die binnen no-time successen zou boeken, of hebben ze simpelweg nagelaten hem goed te scouten?

Het lijkt alsof technisch directeur Simon Rolfes en voorzitter Fernando Carro plots zijn geschrokken van zijn werkwijze, wat hen zonder twijfel aan te rekenen valt. De voormalig Ajax-trainer heeft in zijn eerste weken meermaals benadrukt dat hij "geen Harry Potter is" en "tijd nodig heeft om een nieuwe era te bouwen". Dat hij nu al aan de kant is gezet, is daarom niet alleen ondoordacht, maar ook volkomen absurd.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.