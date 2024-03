Ronald Koeman verklapt opvallende basisplaats op EK aan Hans Kraaij

Als Brian Brobbey fit wordt en blijft wordt hij de eerste spits van Oranje op het EK. Dat zou bondscoach Ronald Koeman hebben verklapt aan Hans Kraaij jr. "Dat heeft hij mij verteld."

De ESPN-verslaggever onthult de woorden van Koeman in de Cor Potcast. "Brobbey wordt de eerste spits van Oranje", zegt hij in de bekende podcast. "Dat heeft hij mij twee weken geleden verteld. Als hij zo blijft doorgaan bij Ajax staat hij in de basis op het EK."

Kraaij had nog meer nieuws, want ook Memphis Depay mag zich gereedmaken voor een basisplaats. Niet naast Brobbey, maar meer daar achter. "Twee tienen komen achter Brobbey te spelen, waarvan er één Depay wordt. Een halve tien komt daar nog bij."

De strijd om die tweede positie achter Brobbey gaat tussen Xavi Simons, Donyell Malen en Georginio Wijnaldum, als we de woorden van Kraaij mogen geloven.

Overigens is Brobbey er bij deze laatste tests voordat Koeman zijn selectie bekend moet maken over drie maanden, niet bij. De Ajacied is geblesseerd. Voorin heeft hij bij Oranje verder concurrentie van Wout Weghorst en Joshua Zirkzee, al speelde die laatste nog nooit voor het Nederlands elftal.

Brobbey weet in ieder geval waarom hij nu zo hard aan het werken is om weer fit te worden en doelpunten te gaan maken, als het nieuws van Kraaij klopt dan: een basisplaats op het EK.