Teun Koopmeiners skipt training Oranje richting duel met Duitsland vanwege pijntjes

Teun Koopmeiners ontbreekt op de eerste training van het Nederlands elftal voor het oefenduel van dinsdagavond met Duitsland in Frankfurt. De middenvelder heeft lichte klachten overgehouden aan zijn invalbeurt vrijdagavond in de vriendschappelijke interland tegen Schotland (4-0).

Oranje traint voornamelijk met de wisselspelers van het duel met de Schotten. De basisspelers lieten zich maar even zien op het trainingsveld in Zeist. Bondscoach Ronald Koeman kondigde na het duel met Schotland aan dat hij zijn basisformatie gaat wijzigen.

Verbruggen op doel

Bart Verbruggen verdedigt het doel van Oranje tegen de Duitsers. Matthijs de Ligt lijkt ook goede papieren te hebben voor een basisplaats. De verdediger neemt maandagavond naast Koeman plaats op een persconferentie in Frankfurt.

De verwachting is ook dat Denzel Dumfries terugkeert in de basisformatie van Oranje. Koeman was na het duel met de Schotten ontevreden over Xavi Simons en Mats Wieffer. Donyell Malen en Joey Veerman vielen goed in tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA.