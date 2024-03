Schotse media over zege van Nederland: 'Bespottelijk dat Oranje bij rust voor stond'

Nederland versloeg Schotland vrijdag in Amsterdam met 4-0. Oranje-captain Virgil van Dijk erkende dat "het niet aanvoelde als een 4-0-zege". Wat vonden Schotse media van de pot?

De Schotse editie van The Sun kopt dat de mannen van bondscoach Steve Clarke een pijnlijk lesje hebben geleerd. "Schotland was bij vlagen fantastisch in de Johan Cruijf. Maar de dodelijke Nederlanders lieten aan het team van Steve Clarke zien hoe je op het allerhoogste niveau kansen moet afmaken."

Schotland heeft zes interlands op rij niet gewonnen. Maar ditmaal zat er meer in, vindt de auteur: "Het was bespottelijk dat Schotland bij rust achter stond".

Zakelijk

De journalist merkt op dat het Nederlandse publiek bepaald niet geamuseerd was door het schouwspel. "De Oranje-fans gingen maar de wave uitvoeren om toch nog wat plezier te hebben. Het ging erg goed voor Schotland, het begon zo veelbelovend". En tot de 72e minuut, toen het 2-0 werd, mocht Schotland hopen op een resultaat. "Maar Nederland was zakelijker op de belangrijke momenten."

Topteam

Clarke wilde in zijn praatje na afloop uiteraard benadrukken dat Schotland zichzelf tot aan die tweede goal uitstekend verweerde. "De spelers hebben pijn, ik heb ook pijn, maar ze lieten veel mooie dingen zien. We waren competitief met dit sterke Nederlandse team gedurende 70 minuten", tekent The Herald op. Wel was hij teleurgesteld dat het kaartenhuis na de 2-0 in elkaar mieterde. "We moeten ons wat meer als straatvechters gedragen tegen topteams zoals Nederland."

Hotel

Nu gaan de Schotten hun wonden likken. "Ik zei na afloop niet veel, want dan zijn de emoties nog heftig", aldus Clarke. "Na zo'n pijnlijke nederlaag is het beter om direct naar het hotel te gaan. We gaan met de staf de wedstrijd analyseren, zodat we de spelers zondag iets te vertellen hebben."