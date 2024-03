Jorrel Hato heeft torenhoge ambities: 'Ik wil de beste verdediger van de wereld worden'

Jorrel Hato is onbetwiste basisspeler van Ajax en mocht zich afgelopen week melden bij Jong Oranje. De 18-jarige Ajacied miste nog geen seconde dit seizoen en heeft een duidelijk doel: de beste verdediger van de wereld worden.

Hato heeft net een nieuw vierjarig contract getekend bij Ajax. De piepjonge verdediger is het hele seizoen al een vaste waarde in het elftal van John van 't Schip. Hij is een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen. Toch ziet Hato ook dat er nog van alles beter kan en moet.

Nog dominanter worden

"In mijn manier van verdedigen, mijn spel aan de bal en de coaching kan ik nog dominanter worden en de tegenstander het gevoel geven: hier valt niks te halen", zegt hij in gesprek met Het Parool. "Ik kan en moet in alles nog meer laten zien wie ik echt ben. Ik wil de beste versie van mijzelf worden."

Hij heeft zijn toekomstdoel dan ook duidelijk voor ogen: "Ik wil de beste verdediger van de wereld worden. Dat als mensen gevraagd wordt wie dat is, ze naar mij zullen wijzen."

Virgil van Dijk is nu de beste

Op dit moment vindt Hato Virgil van Dijk de beste verdediger van de wereld. Hij maakte de verdediger van Liverpool in november mee als teamgenoot bij Oranje. "Het was niet dat ik hem bestudeerde. Maar ik luisterde wel goed, nam het vervolgens mee en dacht erover na. Hij is echt een persoonlijkheid, die in alles uitstraalt dat hij de beste is. Maar het is niet dat ik zoals hij wil worden, ik wil een eigen iets creëren."

Hij weet dat er nog een hoop voor nodig is om de titel van beste verdediger ter wereld te krijgen. Daarvoor is een jaartje goed presteren in de Eredivisie niet genoeg. "Zo heb ik nog niet eens Champions League-ervaring. Daar begint het mee. Spelen op het hoogste niveau en je meten met de beste spelers. Daarom wil ik straks ook EK’s en WK’s meemaken en het liefst winnen."