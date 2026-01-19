Het was zondagavond groot feest voor Rotjoch, een zeer bekende presentator in de Nederlandse hiphopscene. De zoon van een Senegalese vader zag hoe Senegal op pikante wijze de finale van de Afrika Cup won. "Dat vond ik een karmamoment, weet je."

Rotjoch, bekend van 101Barz, keek de finale tussen Senegal en Marokko in een kleine Senegalese eettent. Daar zag hij hoe een goal van zijn Senegal werd afgekeurd ('Ik vond het geen overtreding') en Marokko vervolgens een penalty kreeg, die de wedstrijd leek te beslissen. "Het voelde heel erg als een omgekochte scheidsrechter", zegt Rotjoch tegen Sportnieuws.nl. "Dat is niet zo raar hoor, voor Afrika."

De 44-jarige presentator uit Amsterdam neemt ons eerst mee terug naar de eerste goal van Senegal die werd afgekeurd. "Die gozer gaat gewoon heel makkelijk liggen. Er gebeurden heel veel nare dingen, wat ik gewoon jammer vind. De Afrika Cup hoort in het teken van liefde te staan, je weet toch."

'Hij is de koning van Senegal'

Daarmee doelt hij ook op de situatie rondom de penalty. Diep in de blessuretijd kreeg Marokko een strafschop bij een 0-0 stand, waarop Senegal besloot van het veld te stappen. "Laten we gewoon eerlijk zijn, Sadio Mané is de koning in Senegal als het gaat om voetbal. Hij was van: nee man, we moeten onze eer en trots hoog houden. Ook al worden we misschien genaaid, we blijven gewoon met trots op het veld staan. Gelukkig hebben ze dat gedaan."

Dat Brahim Diaz de penalty uiteindelijk miste, noemt Rotjoch (echte naam Angelo Diop) een 'karmamoment'. "En toen wilde die Diaz ook nog stoer doen, panenkaatje gooien, en dat is mislukt. Helaas pindakaas voor hem", zegt hij lachend.

Eén laatste boodschap

Rotjoch geeft vervolgens een inkijkje in het leven in Senegal, het land van zijn vader. "Als jij naar Senegal gaat, dan zul je zelf zien dat het hele land in de ochtend sport. Op het strand zie je duizenden mensen push-ups doen, rennen. Van kinderen tot oma's en opa's, het zit echt in de cultuur."

Rotjoch heeft nog één laatste boodschap, voor hij weer van het beeldscherm verdwijnt: "Ik wil nog één ding zeggen: blijf van onze handdoeken af! Vooral Saibari, ik heb het wel gezien."