De finale van de Afrika Cup liep voor Marokko uit op een nachtmerrie, maar met name voor Brahim Diaz. Met een strafschop diep in de wedstrijd had de Marokkaanse international zijn land naar de titel kunnen schieten, ware het niet dat hij kansloos faalde. Een dag na de verloren eindstrijd heeft Diaz de stilte doorbroken, zichtbaar aangeslagen en vol spijt.

Het beslissende moment vond plaats in de 99e minuut van de finale tegen Senegal. Na een overtreding op Diaz zelf greep de VAR in, waarna de scheidsrechter alsnog naar de stip wees. Het toekennen van de strafschop leidde tot veel discussie en zorgde voor flinke onrust en chaos op het veld, waarbij meerdere Senegalese spelers uit ongeloof en woede tijdelijk het veld verlieten.

De aanvallende middenvelder nam vervolgens zijn verantwoordelijkheid, maar zijn panenka werd eenvoudig gekeerd door de Senegalese doelman. Daarmee viel de Marokkaanse titeldroom in duigen. Senegal dwong daarmee alsnog verlenging af en sloeg daarin alsnog toe, waardoor het thuisland in diepe teleurstelling achterbleef en de Afrika Cup aan zich voorbij zag gaan.

Brahim Diaz biedt excuses aan

Via sociale media liet Diaz een dag later weten hoe hard de misser is aangekomen. "Mijn ziel doet pijn", schreef de speler van Real Madrid, die na afloop van de finale zichtbaar geëmotioneerd ook nog de prijs voor topscorer van de Afrika Cup in ontvangst moest nemen. "Ik droomde van deze titel vanwege alle liefde die jullie mij hebben gegeven. Elke boodschap en elke steunbetuiging zorgden ervoor dat ik me niet alleen voelde."

Diaz zocht daarbij geen excuses voor zijn keuze van een panenka vanaf elf meter en nam de volledige verantwoordelijkheid op zich. "Ik heb gefaald en ik bied mijn oprechte excuses aan", aldus de 26-jarige international, die erkent dat zijn beslissing Marokko duur is komen te staan in de finale tegen Senegal.

'Deze wond geneest niet makkelijk'

Het verwerken van de nederlaag zal tijd kosten, beseft hij. "Het zal moeilijk voor mij zijn om te herstellen. Deze wond geneest niet makkelijk", laat Diaz weten. Toch spreekt hij ook vastberadenheid uit richting de toekomst. "Ik zal het proberen. Niet vanwege mij, maar voor iedereen die in mij geloofde en met mij heeft geleden."

De emotionele boodschap sluit hij af met een belofte aan de fans van Marokko. "Ik blijf doorgaan totdat ik op een dag al deze liefde kan teruggeven en de trots kan zijn voor mijn Marokkaanse volk." Woorden die onderstrepen hoe diep de finale en die ene strafschop hebben ingehakt én hoe groot de wens is om ooit eerherstel te vinden.

Ongeregeldheden niet zonder consequenties

De finale kreeg na het laatste fluitsignaal bovendien nog een staartje. De Afrikaanse voetbalbond CAF kondigde aan een onderzoek te zijn gestart naar het 'ongepaste gedrag' van zowel spelers als stafleden van Senegal en Marokko. Met name het tijdelijk verlaten van het veld door de Senegalezen na het toekennen van de strafschop, en de daaropvolgende chaos, wordt onder de loep genomen. Volgens de bond worden alle beelden bekeken en kunnen er alsnog sancties volgen.

Ook vanuit het Marokkaanse kamo klinkt stevige kritiek. Oud-international Khalid Sinouh noemde het gedrag van Senegal 'stuitend' en sprak van een situatie die hij 'nog nooit op het hoogste niveau heeft meegemaakt'. Volgens Sinouh lag de grootste fout niet eens bij Diaz, maar bij het uitblijven van ingrijpen door arbitrage en bond. "Als dit geen consequenties krijgt, denken teams straks dat ze zomaar van het veld kunnen lopen. Dat mag je nooit tolereren, zeker niet in een finale", waarschuwde hij.