Senegal won zondagavond op onvoorstelbare wijze de finale van de Afrika Cup. Maar het 'ongepaste gedrag' van de Afrikaans kampioenen krijgt mogelijk een staartje, want de CAF (Afrikaanse bond) heeft een onderzoek ingesteld. Daar komt nu nog bovenop dat Marokko een officiële klacht heeft ingediend.

De Afrikaanse voetbalbond (CAF) heeft "het onacceptabele gedrag van enkele spelers en officials" tijdens de finale van de Afrika Cup tussen Senegal en gastland Marokko veroordeeld. Tijdens de eindstrijd in Rabat haalde de Senegalese bondscoach onder meer zijn team van het veld, omdat hij het niet eens was met een beslissing van de arbiter. Na de terugkeer op het veld won Senegal alsnog na een verlenging.

"De CAF veroordeelt ten zeerste elk ongepast gedrag tijdens wedstrijden, met name gedrag gericht tegen de scheidsrechters of de wedstrijdorganisatoren", schreef de voetbalbond in een verklaring op de eigen website. "De CAF bekijkt alle beelden en zal de zaak doorverwijzen naar de bevoegde instanties, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen degenen die schuldig worden bevonden."

Bizarre penalty

Bondscoach Pape Bouna Thiaw van Senegal verliet met zijn ploeg het veld, nadat Marokko een strafschop had gekregen in de blessuretijd. Brahim Díaz koost voor een stiftje bij de penalty, die Edouard Mendy makkelijk wist op te pakken. Daardoor werd het verlengen, waarin Pape Gueye de winnende goal maakte namens Senegal: 1-0.

"De penalty was terecht toegekend. Daarover waren alle deskundigen het eens. De gebeurtenissen hadden een aanzienlijke impact op het normale verloop van de wedstrijd en op de prestaties van de spelers", meldt de Marokkaanse bond in een verklaring.

Enorm gedoe om handdoek

Er gebeurde ook het nodige rondom een handdoek van Senegal-keeper Mendy. Marokkaanse ballenjongens, maar ook spelers als Ismael Saibari (PSV) en Achraf Hakimi (PSG) pakten de handdoek af om die vervolgens te verstoppen. Dat ging zelfs zo ver dat wisselkeeper Yehvann Diouf op een gegeven moment als een beveiliger van de handdoek moest optreden en zich letterlijk op dat ding moest werpen, omdat de Marokkanen het uit zijn handen wilden trekken. Zie de beelden hieronder: