Manchester United mag dan misschien graag af willen van trainer Ruben Amorim, de Portugese coach is peperduur om te ontslaan. Dat weten de Engelse media fijntjes te benadrukken. De gevallen topclub blijft maar sukkelen en dreigt nu een trainerskerkhof te worden, met hele dure uitvaarten.

Manchester United beleeft de slechtste competitiestart in 33 jaar. De druk op het team om goede resultaten te boeken, neemt toe en een mogelijk vertrek van Ruben Amorim wordt steeds vaker besproken. Maar als United de Portugees wil ontslaan, moet er een astronomisch bedrag worden betaald om zijn contract te ontbinden.

Twaalf miljoen pond

Op 1 november 2024 werd de aanstelling van Ruben Amorim bij Manchester United officieel. Na zijn vertrek bij Sporting tekende Amorim een contract bij de Red Devils tot 2027, met een optie voor nog een jaar. Volgens de Daily Mail moet United, als ze Amorim voor 1 november van dit jaar ontslaan, liefst 12 miljoen pond (ongeveer 13,8 miljoen euro) aan de trainer betalen. Dat komt omdat het ontslag dan binnen een jaar zou plaatsvinden. Het contract van Amorim loopt nog minstens twee jaar door, maar dat lijkt hij niet vol te kunnen maken.

Dief van z'n eigen portemonnee

Die twaalf miljoen pond is het contractueel vastgelegde bedrag, hoewel Amorim al heeft aangegeven dat hij bereid is de club zonder enige vergoeding te verlaten. "Op dit moment vraag ik om vertrouwen, maar ik sta altijd open. Als de directie en de fans vinden dat ik niet de juiste man ben, vertrek ik de volgende dag zonder enige discussie over compensatie. Maar ik geef niet op," zei hij afgelopen mei. Al is het de vraag of hij daadwerkelijk geen dief van zijn eigen portemonnee wil zijn.

Twee Nederlanders ontslagen

Mocht het contract daadwerkelijk worden beëindigd, dan is Ruben Amorim de zesde trainer die door Manchester United wordt ontslagen sinds het pensioen van Sir Alex Ferguson in 2013. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer en Erik ten Hag gingen hem voor. Het lijkt een kwestie van tijd voor Amorim de volgende is die een vroegtijdig einde kent bij United. Hij heeft een ultimatum van drie duels gekregen en zou dus op 4 oktober tegen Sunderland voor het laatst op de bank kunnen zitten.

