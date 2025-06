Volgens Italiaanse media heeft Mark van Bommel met Parma gesproken over een functie als hoofdtrainer. Sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp vorig jaar zit de trainer zonder club. Daar komt mogelijk op korte termijn een einde aan.

NEC had de voormalig profvoetballer graag willen aantrekken als nieuwe trainer voor komend seizoen, maar daar leek de 48-jarige trainer niet warm voor te lopen. Van Bommel was naast Royal Antwerp ook hoofcoach van PSV en VfL Wolfsburg. Parma is op zoek naar een nieuwe trainer omdat Cristian Chivu, de huidige hoofdcoach, vertrekt bij de club uit de Serie A om Internazionale te gaan coachen.

Voorkeur voor buitenlandse trainer

Van Bommel is echter niet de enige kanshebber voor de functie bij Parma, ook Alberto Gilardino en AS Roma-clublegende Daniele De Rossi zouden volgens Italiaanse media op een lijstje zijn gezet. Van Bommel zou volgens Di Marzio echter de voorkeur genieten omdat de Italiaanse club meer zou voelen voor een buitenlandse trainer.

Emotioneel afscheid

Van Bommel nam in 2024 op emotionele wijze afscheid van Antwerp. Tijdens de persconferentie na de laatste wedstrijd van het seizoen, waarin hij zijn ploeg met 3-1 zag winnen van Anderlecht, kon hij zijn tranen niet bedwingen. "Dat betekent dat je je identificeert met de club. Het moeilijkste als speler of trainer is je inleven in een club, maar als je dat gevoel eenmaal hebt, raak je het niet kwijt”, lichtte hij toe.

"Verdomme," ging hij verder. "Ik heb zo een gevoel bij deze club. Ik ben trots. Ik ga deze ploeg, die altijd alles gaf, ongelooflijk missen." In 2022 startte hij bij de Belgische ploeg, waar hij direct de Belgische landstitel pakte. Daarnaast won hij de beker en kwalificeerde hij zich voor de Champions League. In de seizoenen daarna vielen zijn prestaties echter wat tegen. In zijn laatste seizoen eindigde hij als zesde in de Pro League en laatste in de play-offs, waardoor de ploeg zich niet plaatste voor Europees voetbal.

Alles over Serie A

