Ruud van Nistelrooij bij Manchester United om contract te tekenen: 'Ex-topspits wordt eerste assistent Erik ten Hag'

Al sinds hij in de jeugdopleiding van Arsenal zat, is Donyell Malen samen met zijn huidige vrouw, Delisha Chanayla. Het koppel deelt niet veel over hun relatie op sociale media, maar dat ze veel van elkaar en hun twee zoontjes houden is duidelijk. Delisha zag haar man in de achtste finales tegen Roemenië (3-0) als invaller twee keer scoren. Wellicht kan ze vanavond in de kwartfinale tegen Turkije opnieuw juichen voor haar geliefde.