Erik ten Hag verlengt contract bij Manchester United: 'Er is nog veel werk te verzetten'

Wat al een tijdje in de lucht hing is nu definitief: Erik ten Hag blijft langer manager van Manchester United. Dat maakte de Engelse grootmacht donderdag bekend. Ten Hag verlengde zijn contract met een jaar tot medio 2026.

"Ik ben erg blij dat ik een akkoord heb bereikt met de club om de samenwerking voort te zetten", reageert Ten Hag op de clubsite van Manchester United. "We kunnen met trots terugkijken op twee prijzen en de vooruitgang die is geboekt sinds mijn komst. We moeten echter ook duidelijk zijn dat er nog veel werk te verzetten is om het niveau te bereiken dat van Manchester United verwacht wordt. Dat betekent dat we moeten strijden om de Engelse en Europese titel."

Twee seizoenen, twee prijzen

Ten Hag kwam in de zomer van 2022 over van Ajax, waar hij behoorlijk succesvol was. In Engeland pakte hij in zijn eerste jaar meteen de League Cup, de tweede beker. Afgelopen seizoen verliep niet zoals gehoopt, mede door blessures. De toekomst van Ten Hag hing aan een zijden draadje. Toch sleepte Ten Hag er een contractverlenging uit, mede doordat hij de FA Cup-finale won van stadsgenoot Manchester City.

"Met twee trofeeën in de afgelopen twee seizoenen heeft Erik zijn staat van dienst als een van de meest succesvolle coaches in het Europese voetbal versterkt. Hoewel de evaluatie van het afgelopen seizoen door de club punten voor verbetering aan het licht bracht, kwam er ook een duidelijke conclusie dat Erik voor ons de beste partner was om mee samen te werken", sprak sportief directeur Dan Ashworth.

Nieuwe assistenten

Ten Hag krijgt er binnen de kortste keren waarschijnlijk ook twee nieuwe assistenten bij: Ruud van Nistelrooij en René Hake. Laatstgenoemde is al persoonlijk rond, zo bevestigde hij tegenover Sportnieuws.nl. "We moeten gewoon geduld hebben, maar het kan mij niet snel genoeg gaan. Natuurlijk vind ik het een geweldige kans", zei hij.

Hake wacht op een akkoord tussen zijn werkgever Go Ahead Eagles en Manchester United. Van Nistelrooij daarentegen is beschikbaar, hij was als laatst werkzaam als hoofdtrainer bij PSV. De oud-international was in zijn spelerscarrière actief op Old Trafford. En hoe. Hij scoorde er 150 goals in 219 wedstrijden. Ook won Van Nistelrooij de Premier League, FA Cup, League Cup en Engelse Supercup.