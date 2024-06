'Ruud van Nistelrooij wijst baan als hoofdtrainer af en wordt assistent bij oude club'

Ruud van Nistelrooij lijkt na achttien jaar terug te gaan keren bij Manchester United. De voormalig speler en trainer van PSV zou een aanbod van de Engelse club hebben gehad om assistent te worden van Erik ten Hag en het lijkt erop dat hij er wel oren naar heeft. Van Nistelrooij werd eerder benaderd om hoofdtrainer te worden van Burnley.

Van Nistelrooij is na zijn vertrek bij PSV vorig jaar rustig op zoek naar een nieuwe club terwijl ondertussen de aanbiedingen binnenstromen. Burnley, waar Oranje-spits Wout Weghorst onder contract staat, zou Van the Man willen binnenhalen als hoofdcoach, maar de Nederlander lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een baan bij zijn oude club.

'Ruud van Nistelrooij heeft nieuwe club en moet meteen toekomst Wout Weghorst bepalen' Ruud van Nistelrooij lijkt hard op weg naar Engeland. Daar zou de oud-spits de trainer kunnen worden van Burnley, dat afgelopen seizoen is gedegradeerd uit de Premier League.

Transfergoeroe Fabrizio Romano meldde zondag al dat Van Nistelrooij een aanbieding had gekregen van Manchester United. Volgens het Algemeen Dagblad is de voormalig spits van de club enthousiast en begint hij deze zomer waarschijnlijk als assistent van de veelbesproken Ten Hag, die na veel onduidelijkheid over zijn toekomst toch zijn contract lijkt te gaan verlengen.

Mogelijke terugkeer

Van Nistelrooij had als speler een grote carrière. Via FC Den Bosch en sc Heerenveen kwam hij bij PSV. Daarna maakte hij de veelbelovende transfer naar het Manchester United van Alex Ferguson. In Manchester groeide Van Nistelrooij uit tot een wereldspits. Ferguson heeft nog altijd veel invloed bij Manchester en zou dus weleens Van Nistelrooij hebben geopperd als nieuwe (assistent-)trainer.

Bij Real Madrid maakte Van Nistelrooij ook nog furore om via Hamburger SV bij Málaga zijn carrière af te sluiten. Als trainer was hij assistent bij Oranje en trainde hij de jeugd bij PSV. In 2022 kreeg hij promotie vanuit Jong PSV om de hoofdmacht in Eindhoven te trainen. Na een seizoen met bekerwinst voelde hij toch te weinig vertrouwen en stapte de oud-spits zelf op .