'Ruud van Nistelrooij in beeld bij Premier League-promovendus'

Ruud van Nistelrooij kan mogelijk weer aan de slag in de Premier League, maar dit keer als manager. Hij is in beeld om Enzo Maresca op te volgen bij Leicester City, die op zijn beurt dicht bij een vertrek naar Chelsea is.

Van Nistelrooij zit zonder club nadat hij vorig jaar zijn contract inleverde bij PSV. De oud-spits van het Nederlands elftal voelde te weinig steun vanuit de directie. Van Nistelrooij heeft de wens om komende zomer weer aan de slag te gaan. Hij ging het afgelopen jaar op ontdekkingsreis en sprak met meerdere mensen in de sportwereld.

Luisteren naar Ancelotti

"Met Lyn Jones praten was interessant, de bondscoach van het Nederlands rugbyteam. Hij speelde zelf vroeger voor Wales. En Merijn Zeeman heb ik gesproken. Ik wilde ook van coaches en managers in andere sporten horen hoe zij omgaan met leiderschap en met een staf aansturen."

Ruud van Nistelrooij ging ook langs bij zijn oude club Real Madrid, waar Carlo Ancelotti met succes de baas is. In de zoektocht naar een nieuwe club vroeg hij de hulp van Peter Kenyon, met wie hij samenwerkte bij Manchester United. "We kijken het meest in landen waar ik zelf heb gespeeld, Nederland, Spanje, Engeland, Duitsland. Maar een club met een goed profiel kan ook best in België zitten."

Leicester City?

Leicester City past in het rijtje landen dat Van Nistelrooij dus noemde. En daar komt een positie vrij nu Enzo Maresca vertrekt naar Chelsea. Maresca is oud-assistent van Pep Guardiola bij Manchester City en liet Leicester voetballen in de stijl van zijn oude baas. Dat leverde de club promotie op naar de Premier League, nadat het een jaar eerder degradeerde.

🦊 Infos #LCFC :

🇳🇱 Ruud Van Nistelrooy’s considered as an option to substitute Enzo Maresca who’s set to be appointed as new manager of Chelsea Football Club. Confirmed. #PL #PSV #mercato pic.twitter.com/Kbo9sOETvA — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 29, 2024

Overigens moet Van Nistelrooij zich eerst goed inlezen voordat hij bij Leicester aan de slag gaat. De club hangt namelijk een recordstraf boven het hoofd van zes tot vijftien punten vanwege het overtreden van de Profit and Sustainability Rules van de Premier League. Dat melden Britse media. Leicester City hield zich tussen 2020 en 2023 niet aan de financiële regels. Vorig jaar werden daarom al een hoop dure spelers van de hand gedaan, onder wie James Maddison.