Ruud van Nistelrooij sprak met Spaanse club en noemt interessante club in Nederland: 'Een duidelijke visie'

Ruud van Nistelrooij vertrok vorig jaar als hoofdtrainer van PSV nadat hij in zijn eerste seizoen de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker won. Peter Bosz volgde hem op en werd kampioen. Toch koestert Van Nistelrooij geen wrok tegen PSV of Bosz. Wel begint het weer te kriebelen bij de oud-spits.

"Ik heb hem (Bosz, red.) een bericht gestuurd. Met de welgemeende complimenten. Alle lof die hij krijgt is terecht", zegt Van Nistelrooij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "En wat ik klasse vind, is hoe hij ook met mij is omgegaan. Het zijn kleine dingen hè: ook een keer het werk benoemen dat is verricht vóór jouw komst. Het fundament dat was gelegd."

Nieuwe klus voor Ruud van Nistelrooij in Spanje? ‘Ik heb met enkele clubs gesproken’ Ruud van Nistelrooij kan aan de slag in Spanje. Er is interesse in de oud-spits van verschillende clubs. Na zijn plotselinge vertrek bij PSV kijkt hij uit naar een nieuwe uitdaging.

Nieuw avontuur

Van Nistelrooij was afgelopen week in Madrid, waar hij de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München bijwoonde. De opvolger van Carlo Ancelotti wordt hij niet, wel sprak hij met een andere Spaanse club, die hij 'nog niet' kan noemen. "En Spanje kán, maar het hoeft niet, want ik oriënteer me heel breed. Deze zomer wil ik weer aan de slag. Het belangrijkste is het profiel van een club. Ik wil in een organisatie werken waar een duidelijke visie is", stelt Van Nistelrooij.

Ook wil hij graag werken in een twee-eenheid met de technisch directeur. "Het Duitse model met een td en trainer vind ik zeer interessant", aldus Van Nistelrooij, die de hulp heeft ingeschakeld van Peter Kenyon, met wie hij samenwerkte bij Manchester United. "We kijken het meest in landen waar ik zelf heb gespeeld, Nederland, Spanje, Engeland, Duitsland. Maar een club met een goed profiel kan ook best in België zitten", zegt RvN, die zeker in West-Europa blijft.

Ontdekkingsreis

Van Nistelrooij hield niet alleen gesprekken met mensen uit de voetballerij. ",Met Lyn Jones praten was interessant, de bondscoach van het Nederlands rugbyteam. Hij speelde zelf vroeger voor Wales. En Merijn Zeeman heb ik gesproken. Ik wilde ook van coaches en managers in andere sporten horen hoe zij omgaan met leiderschap en met een staf aansturen."

AZ vindt in Merijn Zeeman nieuwe algemeen directeur na vertrek bij Visma | Lease a Bike Sportief directeur Merijn Zeeman vertrekt na dit wielerseizoen bij Visma-Lease a Bike. Met Zeeman aan het roer werd de Nederlandse wielerploeg het meest dominante team in het peloton. Hij gaat volgend jaar bij AZ aan de slag.

Merijn Zeeman vertrekt eind december van wielerploeg Visma | Lease a Bike naar AZ. Wellicht ook een optie voor Van Nistelrooij, omdat het nog niet duidelijk is wat er met Maarten Martens gebeurt. "In Nederland zie ik AZ als goed voorbeeld van een club met een duidelijke visie. En de technisch directeur, Max Huiberts, zit er al tien jaar."