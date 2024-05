'Brexit van achteren': Ruud van Nistelrooij over het keiharde voetbal in Engeland

De Nederlandse superspits Ruud van Nistelrooij heeft een prachtige carrière gehad bij onder andere PSV, Manchester United en Real Madrid. Van Nistelrooij was maar al te blij dat hij in Engeland in de spits stond en niet meer op het middenveld in de 'warzone', waar je echt moest oppassen.

Van juli 2001 tot eind juli 2006 speelde Van Nistelrooij voor The Red Devils. In 219 wedstrijden maakte de Nederlander 150 goals. In de Cor Potcast vertelt Ruud van Nistelrooij over onder andere zijn ervaringen die hij heeft gehad bij Manchester United.

Ruud van Nistelrooij trok pijnlijke conclusie: 'Ik zei tegen mezelf: Ruud, het is klaar' Ruud van Nistelrooij is een van de beste spitsen uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. De Brabander maakte naam bij onder meer PSV, Manchester United, Real Madrid en het Nederlands elftal en sloot in 2012 zijn loopbaan af bij het Spaanse Malaga. Een pijnlijk moment zorgde ervoor dat hij besloot om er onder de Spaanse zon een eind aan te breien.

Bij het maken van zijn eerste goal dacht de Nederlander dat de Engelse supporters boe aan het roepen waren, maar ze waren 'Ruud, Ruud, Ruud' aan het schreeuwen. "Toen had ik het door. Je scoort een paar goals meer en dan werd het echt een dingetje", vertelt Van Nistelrooij. "In thuiswedstrijden scoren, dat was op het veld niet normaal, zo hard. Dat is heel intens en kicken."

Keihard voetbal

In de tijd van Ruud van Nistelrooij was het tempo al zeer hoog in de Premier League en werd er vooral ook bijna niet gefloten. Vooral het middenveld was de warzone en de oud-spits was maar al te blij dat hij daar ver vandaan bleef. "Je kon niet zo maar even met een balletje staan, dan kwam er alweer iemand met een Brexit van achteren. Ook in kopduels als je iemand van achteren een whiplash bezorgde, dan hoefde je echt niet te zeuren. Play on."

'Ik merkte: ik ga veel meer scoren': hoe Ruud van Nistelrooij werd omgetoverd van middenvelder tot spits Ruud van Nistelrooij kennen we allemaal als een van de beste spitsen in de geschiedenis van het voetbal, maar de Brabander moest aan het begin wel overtuigd worden om in de voorhoede plaats te nemen. Uiteindelijk werd scoren zijn trademark en ontpopte hij zich tot een superspits.

Het team waar Van The Man onderdeel van was, bestond uit nu legendarische voetballers die Van Nistelrooij maar al te graag bedienden. "Met Giggs op links, Beckham op rechts en Scholes daar achter. Keane op het middenveld, en Verón die draaide de bal zo met de buitenkant op je borstkas. Het was een speeltuin."

Voor de oud-spits sprong er toch wel één persoon uit, en dat was de oud-middenvelder Paul Scholes. "Die was zo goed in alles. In de kleine ruimtes, ook in het verdedigen en goals maken. Dat was bizar hoe compleet hij was, en lekker nuchter dus dat klikte wel."