Ruud van Nistelrooij lijdt kansloze nederlaag: Leicester City in grote problemen

Leicester City heeft woensdagavond kansloos verloren op bezoek bij Manchester City (2-0). Daardoor wordt het voor trainer Ruud van Nistelrooij steeds lastiger om degradatie af te wenden.

Jack Grealish schoot Manchester City al in de 2e minuut op voorsprong. Na ongeveer het halfuur werd het 2-0, toen doelman Mads Hermansen de bal losliet en Omar Marmoush kon binnentikken.

Manchester City komt door de zege op 51 punten en neemt daarmee de vierde plaats over van Chelsea. De club uit Londen heeft 49 punten, maar speelt donderdag nog tegen Tottenham Hotspur.

Arne Slot kan nu wel juichen na venijnige derby: Liverpool zet grote stap richting titel Arne Slot heeft met zijn Liverpool iets recht gezet. Eerder dit seizoen eindigde de Merseyside Derby in de slotfase in 1-1, maar nu werd stadsgenoot Everton op het eigen Anfield wél op een nederlaag getrakteerd. Het werd 1-0 in een venijnige derby, waardoor de koploper van de Premier League de titel nu nog beter kan ruiken.

Ook Newcastle United passeerde Chelsea op de ranglijst. De winnaar van de League Cup won met 2-1 van Brentford van doelman Mark Flekken en verdediger Sepp van den Berg. Alexander Isak opende de score en Sandro Tonali maakte de tweede treffer. Bryan Mbeumo benutte voor Brentford een strafschop. Newcastle heeft 50 punten.

Aston Villa won met 3-0 van Brighton & Hove Albion, waar Bart Verbruggen het doel verdedigde en Jan Paul van Hecke een basisplaats had. Marcus Rashford en Marco Asensio scoorden voor de ploeg uit Birmingham, waar Donyell Malen in de slotfase inviel en diep in blessuretijd de derde treffer maakte. Aston Villa heeft 48 punten, 1 meer dan Brighton.

Degradatie

Voor Leicester is het de veertiende nederlaag in vijftien competitiewedstrijden. De ploeg heeft 17 punten, 12 minder dan Wolverhampton dat op een veilige zeventiende plaats staat. Het wordt dus een moeilijke taak voor Van Nistelrooij om nog in de Premier League te blijven.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.