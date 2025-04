Arne Slot kan nu wel juichen na venijnige derby: Liverpool zet grote stap richting titel

Arne Slot heeft met zijn Liverpool iets recht gezet. Eerder dit seizoen eindigde de Merseyside Derby in de slotfase in 1-1, maar nu werd stadsgenoot Everton op het eigen Anfield wél op een nederlaag getrakteerd. Het werd 1-0 in een venijnige derby, waardoor de koploper van de Premier League de titel nu nog beter kan ruiken.

De overwinning brengt Liverpool op een voorsprong van twaalf (!) punten op nummer twee Arsenal, met nog acht duels te gaan.De Nederlandse trainer kreeg in het heenduel achteraf nog rood en ook nu had er zomaar weer rood gegeven kunnen worden, maar dan aan de Everton-kant. De Merseyside Derby begon namelijk precies zoals iedereen verwachtte: vurig.

Liverpool wilde Everton vroeg bij de keel grijpen op het eigen Anfield, maar The Toffees lieten zich niet zomaar grijpen. Sterker nog, ze beten spijkerhard van zich af. Met aanvoerder James Tarkowski voorop. In een duel om de bal met Alexis MacAllister raakte hij de bal maar vloog hij vervolgens volledig door op het onderbeen van de Argentijn, die lang aangeslagen op het veld bleef liggen.

Gruwelijke tackle

In Nederland had elke arbiter een rode prent gegeven, maar de VAR in Engeland vond geel genoeg. Slot, die had beloofd rustiger aan te doen tegen de arbitrage, moet wel twintig keer op zijn tong hebben gebeten. De vrije trap die eruit volgde schoot Dominik Szoboszlai kiezelhard naast.

Virgil van Dijk met de schrik vrij

Daarna was het twee keer schrikken voor Virgil van Dijk. De ervaren Nederlander achterin bij Liverpool kwam twee keer goed weg. De eerste keer liet hij Everton-spits Beto iets te makkelijk lopen: hij scoorde maar stond buitenspel.

Een minuut of tien later schatte Van Dijk een hoge bal verkeerd in en werd hij makkelijk weggezet door diezelfde spits. In de één op één met Liverpool-doelman Caoimhín Kelleher (die eerste doelman Allison verving) schoot hij op de paal. Het was een wonder dat het nog gelijk stond in Liverpool bij de rust.

Doelpunt Liverpool

Waar het in de eerste helft voor Liverpool maar niet wilde lukken, gaf de thuisploeg in de tweede helft nog meer gas bij. In de eerste tien minuten besloten The Reds ook maar eens van afstand te schieten en dat leverde wel wat kansjes op. Het was eigenlijk wachten op een doelpunt en die bracht Diogo Jota. De Portugees speelde twee man uit in de zestien en prikte de bal langs Jordan Pickford. Arne Slot en Anfield gingen uit hun dak.

Hete wedstrijd

Na het doelpunt waren de ergste aanvalsstoten van beide ploegen wel over, maar bleef een opstootje continu op de loer liggen. In de slotfase van het duel werden er weer flink wat schoppen uitgedeeld.

Nadat er al gefloten was voor een overtreding, vloog invaller Darwin Nunez nog achter een bal aan. Pickford houdt wel van een duel en gaf de spits van Liverpool een ongelofelijke trap. Opvallend genoeg kreeg Nunez geel, maar veel zal dat niet deren. De winst is binnen.

Stap richting de titel

Hiermee heeft Slot met zijn mannen een geweldige stap richting de titel gezet. Ze staan nu twaalf punten voor op achtervolger Arsenal met nog evenveel wedstrijden (8) te gaan.

