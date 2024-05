Nieuwe klus voor Ruud van Nistelrooij in Spanje? ‘Ik heb met enkele clubs gesproken’

Ruud van Nistelrooij kan aan de slag in Spanje. Er is interesse in de oud-spits van verschillende clubs. Na zijn plotselinge vertrek bij PSV kijkt hij uit naar een nieuwe uitdaging.

Dat vertelt Van Nistelrooij aan het Spaanse AS. "Ik zou heel graag in Spanje willen werken. Maar ook de andere twee competities waarin ik heb gespeeld, de Premier League en de Bundesliga, spreken me aan."

"En ja, ik heb met enkele clubs in Spanje gesproken." Om welke clubs het gaat wil Van Nistelrooij niet vertellen. De 47-jarige oud-voetballer speelde in Spanje voor Real Madrid en voor Málaga, daar sloot hij in 2012 zijn carrière als profvoetballer af.

PSV

De trainer is sinds vorig jaar mei clubloos nadat hij zijn ontslag indiende bij PSV, slechts één wedstrijd voor het einde van het seizoen. De trainer voelde zich niet langer volledig gesteund in Eindhoven. Dat vond hij moeilijk.

"Het was zwaar, want PSV is de club waar ik ben opgegroeid en waar ik mezelf heb gevormd als persoon en voetballer", vertelde Van Nistelrooij in het interview. "Het team speelde goed, we hebben een aantal prijzen kunnen winnen. Maar er was een gebrek aan vertrouwen tussen de clubleiding en mij, en ik had geen andere keuze dan te vertrekken."

PSV won onder Van Nistelrooij de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker. De club werd tweede in de Eredivisie.