AZ vindt in Merijn Zeeman nieuwe algemeen directeur na vertrek bij Visma | Lease a Bike

Sportief directeur Merijn Zeeman vertrekt na dit wielerseizoen bij Visma-Lease a Bike. Met Zeeman aan het roer werd de Nederlandse wielerploeg het meest dominante team in het peloton. Hij gaat volgend jaar bij AZ aan de slag.

Zeeman maakt dit seizoen nog af bij de wielerploeg. Zeeman begon in 2012 bij de wielerploeg, toen Rabobank nog de hoofdsponsor was. Vorig jaar zorgde Zeeman met zijn ploeg, onder de naam Jumbo-Visma, voor een unieke prestatie door zowel de Giro, de Tour als de Vuelta te winnen. Dat was nog geen enkele wielerploeg gelukt.

Algemeen directeur AZ

Zeeman gaat na zijn werk in het wielrennen in de voetbalwereld aan de slag. De geboren Alkmaarder wordt de nieuwe algemeen directeur van AZ. Robert Eenhoorn bekleedt momenteel deze functie, maar gaf eerder dit jaar aan na dit seizoen te stoppen.

Op de website van AZ gaat de club dieper in op het vastleggen van Zeeman. Zo zal hij vanaf 1 december 2024, na het wielerseizoen, beginnen in Alkmaar. Eenhoorn blijft tot begin december drie dagen in de week aan de club verbonden om de overdracht zo voorspoedig mogelijk te laten lukken.

🤝 Welcome to the club!



ℹ Merijn Zeeman zal per 1 december 2024 officieel aantreden als Algemeen Directeur bij AZ.#AZ #TheFutureIsOurs — AZ (@AZAlkmaar) April 3, 2024

Zeeman zelf is in zijn nopjes met zijn nieuwe baan. "Bij AZ ligt een sterk fundament. Jarenlang is zowel de sportieve als financiële en organisatorische basis zorgvuldig opgebouwd. Vanuit die sterke positie ga ik proberen mijn bijdrage te leveren om AZ de volgende stappen te helpen zetten."