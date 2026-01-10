De naam van Patrick Kluivert duikt op in aanloop naar het WK van 2026. De oud-international van Oranje wordt in Tunesië genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach. Een ontwikkeling die kan leiden tot een opvallend en pikant scenario op het mondiale eindtoernooi: een ontmoeting met het Nederlands elftal.

Volgens meerdere Tunesische media, aangehaald door De Telegraaf, staat Kluivert op de shortlist van de voetbalbond van Tunesië. De bond is op zoek naar een opvolger van Sami Trabelsi, die deze werd ontslagen na de uitschakeling op de Afrika Cup. Bronnen rondom Kluivert bevestigen aan de krant dat er is geïnformeerd of de oud-international openstaat voor de functie.

Pikant treffen met Oranje

De vacature kwam vrij na een pijnlijke exit op de Africa Cup. Tunesië werd in de achtste finale uitgeschakeld door Mali, dat met tien man speelde en diep in blessuretijd alsnog langszij kwam. Na een strafschoppenserie volgde alsnog uitschakeling, waarna Trabelsi het veld moest ruimen.

Voor Kluivert zou een aanstelling bij Tunesië direct een pikante wending krijgen. Het Afrikaanse land is namelijk ingedeeld in dezelfde WK-poule als het Nederlands elftal. Dat betekent dat de voormalig topspits zijn geboorteland als bondscoach zou treffen op het grootste podium van het internationale voetbal.

Concurrentie met grote namen

Of het daadwerkelijk tot een akkoord komt, is nog onduidelijk. Kluivert en zijn zaakwaarnemer Soufian Asafiati willen niet reageren op de berichtgeving. De Nederlander is wel per direct beschikbaar, nadat hij vorig jaar vertrok als bondscoach van Indonesië. Hij slaagde er niet in zich met het Aziatische land te kwalificeren voor het WK.

De concurrentie is hevig, lokale media melden dat ook voetbaliconen Laurent Blanc en Patrick Vieira in beeld zijn. Daarbij speelt intern een discussie: het Tunesische ministerie van Sport zou het liefst een bondscoach uit eigen land zien, terwijl de voetbalbond juist neigt naar een buitenlandse kandidaat.

WK 2026

Het Nederlands elftal bereidt zich in maart voor op het WK met twee oefenwedstrijden tegen aansprekende tegenstanders. Oranje neemt het op 27 maart op tegen het Noorwegen van Erling Haaland, gevolgd door een duel met Ecuador op 31 maart. Die wedstrijden gelden als belangrijke graadmeters richting de zomer.

Op het WK zelf speelt Nederland in de groepsfase tegen Japan en Tunesië. Oranje opent het toernooi tegen Japan en sluit de poule op 26 juni af met het duel met Tunesië, dat afhankelijk van de keuze van de Tunesische bond een extra Nederlands randje kan krijgen. De derde tegenstander wordt pas in maart bekend, wanneer Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië in de play-offs strijden om het laatste WK-ticket.