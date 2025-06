Het lijkt tot nu toe de wissel van het seizoen geweest: Ryan Flamingo staat op de nummer-6-positie bij Jong Oranje en alles klikt ineens. Hedwiges Maduro werkte bij Jong Almere City al met de Jong Oranje-speler en snapt dat hij daar staat. “Maar hij heeft meer potentie op een andere positie. Dan komt hij pas écht in zijn kracht”, is zijn oordeel.

Hedwiges Maduro kijkt met groot plezier naar het EK van Jong Oranje, maar ook die van Onder 19. “Dat is goed voor het Nederlands voetbal, hè. Dat het bij allebei de teams goed gaat tot nu toe. We staan er blijkbaar toch erg goed op.” Wie de aanloop van het EK in Nederland heeft gevolgd, had die laatste opmerking nooit verwacht. De tendens in Nederland was helemaal niet zo positief in aanloop naar het toernooi, er was veel kritiek op het selectiebeleid van Michael Reiziger.

Mexx Meerdink werd thuis gelaten, terwijl hij de spits in vorm was en eigenlijk zou ook Luciano Valente thuisblijven. Maar hij moest toch komen door het afvallen van Dirk Proper, de enige speler die de nummer 6-positie kon bekleden. “Dat was voor mij een veel grotere vraag”, legt Maduro uit. “Wie zou die plek gaan invullen? De eerste wedstrijden was het team daar enorm zoekende naar, gelukkig is dat nu opgelost met Flamingo.”

En dat de oplossing gevonden werd bij Flamingo, dat vindt de oud-trainer van onder andere Ajax en Almere City helemaal niet zo gek. Hij werkte met hem bij Jong Almere en kent hem goed. “Hij doet het erg goed op het middenveld. Hij heeft veel power en daarbij is het belangrijkste kenmerk van een 6 dat je veel onder de bal blijft. De andere middenvelders gaan wel tikken en dribbelen. Een 6 speelt af en blijft onder de bal”, legt Maduro uit. “Hij doet dat goed en laat nergens gaten vallen. Dat zit in zijn natuur.”

Daarom denkt Maduro, die zelf ook in Jong Oranje speelde, dat Flamingo toch beter uit de verf komt op een andere positie. De plek waar hij speelt sinds hij bij PSV is gaan spelen: centraal achterin. “Dan heeft hij nóg meer het spel voor zich. Dan kan hij altijd indribbelen en functioneert hij nog altijd als een 6.”

Nu het beter begint te lopen bij Jong Oranje, krijgt Maduro ook steeds meer vertrouwen op een betere afloop. Dat de eerste wedstrijden stroef gingen, doet er niet meer toe volgens de oud-speler. “Ze zijn door. En juist toen het er echt om ging, stonden ze er wel. Daar gaat het om. Het verbaasde me ook niet dat je die vechtlust zag in de wedstrijd tegen Portugal. Dus dat zit wel in het team. Dat is een heel goed gegeven”, vindt de ervaringsdeskundige.

Hij maakte in 2007 een EK mee dat werd gewonnen, toevallig genoeg was ook toen Engeland de tegenstander in de halve finale. Of Nederland kans maakt tegen de Engelsen? “Die strijd zal weer nodig zijn. Zij hebben ook goede spelers. Maar wat Nederland nu wel heeft laten zien is dat ze samen kunnen werken. Dat is iets waar je altijd op terug kan vallen. En nu is het ook wel zaak om met elf tegen elf weer te voetballen. Je zal moeten oppassen met hen, want ze zijn snel en gevaarlijk.”

Eén ding wil hij wel meegeven aan het huidige Jong Oranje en dat is dat die saamhorigheid goud waard is. “Je begint altijd met een elftal, maar eindigt nooit met datzelfde elftal op een toernooi. Er zijn altijd blessures. Maar je moet van elkaar weten dat je elkaar nodig hebt. Wij waren ook een soort van vriendenteam. Je wordt met z’n allen Europees kampioen.”

En dat is iets dat een ieder nu in de oren moet knopen, vindt Maduro. Er zijn wat schorsingen, waardoor Reiziger genoodzaakt is drie wissels door te voeren. “Nu moet jet niet teleurgesteld zijn omdat je niet gespeeld heb. Nu kan je laten zien wat je in huis hebt. Nu kan je belangrijk zijn. En sterker nog. Je zou zomaar de finale kunnen spelen. Als je het goed doet. Zo dicht bij elkaar kan het zitten.”