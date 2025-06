Velen hadden de hoop al opgegeven toen Jong Oranje met tien man kwam te staan tegen Portugal. Eén speler vertelde na afloop dat het misschien wel beter was dat Oranje met tien man kwam te staan. Het was de ‘herboren’ nummer 6: Ryan Flamingo. Het EK kan een prachtig einde worden van een bijzonder seizoen voor hem: “Met PSV én met Jong Oranje kampioen worden zou het mooiste zijn wat er is.”

Het verblijf in Slowakije werd zaterdagavond met nog maar eens vier dagen verlengd voor de spelers van Jong Oranje. Nog één keer reizen ze van de ene naar de andere speelstad voor de halve finale en misschien wel de finale van het toernooi. Dat allemaal nadat Portugal op miraculeuze wijze verslagen werd. Zeventig minuten lang stond Oranje met tien man, ze hielden stand en voerden een counter tot in perfectie uit.

Weinig spektakel in Slowakije

Maar, geeft een ieder direct toe, het was een zware wedstrijd. Na een verdiende dag vrij blikt Flamingo terug op het toernooi tot nu toe. Al was die vrije dag weinig vruchtbaar. De ploeg verblijft in Zilina. Een stad in het noorden van het land.

Bedrogen shoppers

Er wonen 86.000 inwoners en veel is er niet, kwamen de spelers achter. “We mochten er even op uit”, begint Flamingo enthousiast”, maar dat enthousiasme vloeit gauw weg. “We gingen kijken wat er te doen was, maar er was bijna niets. Drie restaurants, één mall. Dat was het.” De shoppers onder de jeugd-internationals kwamen bedrogen uit: “Niks gescoord”, lacht de nieuwe nummer 6 van Jong Oranje.

Positie-wisseling

Na het uitvallen van Dirk Proper, die als enige natuurlijke ‘zes’ in de selectie zat, werd er nogal wat gewisseld op de positie. Uiteindelijk kwam Flamingo daar te staan waar hij bij FC Utrecht ook al speelde. “Het was de dag voor Oekraïne dat ik het te horen kreeg”, het bleek een goede zet. “Maar ik denk dat ik centraal in de verdediging wel iets comfortabeler ben.” Dat is de positie waar hij dit seizoen bij PSV speelde én ook waar oud-trainers van hem denken dat de meeste potentie zit.

Hedwiges Maduro maakte Flamingo mee bij Jong Almere City, waardoor hij de speler goed kent. “Centraal achterin heeft hij het spel voor zich. Dan is hij het meest in zijn kracht”, legt Maduro uit. Flamingo liet eerder weten graag op 6 te spelen, maar ziet ondertussen ook in dat achterin zijn toekomst ligt. “Duels kan ik daar wel spelen, maar je moet toch veel scannen en weten waar je man is. Op de centrale positie heb ik het hele veld voor mij.”

Het kan geen toeval zijn dat sinds zijn verandering van positie het beter is gaan lopen bij Jong Oranje. Zijn duelkracht komt goed van pas en sindsdien incasseerden de mannen van Michael Reiziger ook geen tegendoelpunten meer. Iets wat eerder wel een probleem was. “Het ging in het begin sowieso moeilijker”, beaamt Flamingo.

Prachtige beloning

“Ik denk dat we gegroeid zijn in het toernooi en dat we aan de bal gewoon sterk zijn. Vorige wedstrijd minder, maar toen konden we weer erg goed spelen in een laag blok. Over het algemeen is het, denk ik, een goed toernooi. Maar wat is een goed toernooi? Dat is het pas als je wint.” En daar zijn de spelers druk mee bezig.

Jong Engeland is de volgende tegenstander, wie weet wordt daarna de periode in Slowakije nog een keer verlengd. Het zou voor Flamingo persoonlijk een prachtige beloning voor een fantastisch jaar zijn.

Hij transfereerde naar PSV, vocht zich gelijk in de basis, speelde vrijwel alle wedstrijden, werd kampioen en maakte indruk in de Champions League. Nu kan hij voor de tweede keer kampioen worden dit jaar. “Dit toernooi winnen met de jongens zou geweldig zijn”, begint hij. Maar de hele optelsom van dit jaar: “Dat zou wel het mooiste zijn wat er is.”