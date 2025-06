Niet alleen bondscoach Michael Reiziger had een stem in de voorbereiding van Jong Oranje op het EK-duel met Portugal. Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, vervulde een opvallende en motiverende rol rondom de spelersgroep, en die bleef niet onopgemerkt.

De wedstrijd begon met een flinke tegenvaller voor Jong Oranje. Ruben van Bommel kreeg al in de eerste helft een directe rode kaart, waardoor Nederland lange tijd met tien man moest spelen tegen Portugal. Toch gaf de ploeg geen krimp en knokte zich naar een zwaarbevochten 1-0 overwinning.

Tiental Jong Oranje bereikt halve finale EK onder 21 na gemiste penalty en laat doelpunt tegen Jong Portugal Jong Oranje heeft zaterdagavond de halve finale bereikt van het EK onder 21 na een overwinning op Jong Portugal. Na twintig minuten spelen moest Nederland met tien man verder, Ruben van Bommel ging met twee gele kaarten van het veld. Het werd 1-0 voor de ploeg van Michael Reiziger na een laat doelpunt van Ernest Poku.

Nigel de Jong geroemd om invloed

Ian Maatsen, die de assist gaf bij het enige doelpunt van de wedstrijd, wees na afloop op de rol van De Jong. "Hij zei dat dit het karakter is dat je moet tonen als je voor Oranje speelt", aldus de verdediger van Aston Villa. "Hij is heel belangrijk voor ons. Hij moedigt aan en praat met jongens onderling. Dan benadrukt hij dat we voor elkaar moeten blijven vechten. Dat hebben we vandaag gedaan."

De Jong, oud-international en WK-finalist, houdt zich tijdens het toernooi niet op de achtergrond. Al tijdens wandelingen en informele momenten zocht hij voorafgaand aan het duel met Portugal de spelers op. "Dan geeft hij aan hoe we het moeten doen als team. Dat we elkaar scherp moeten houden en corrigeren. En dat we het niet alleen voor onszelf doen, maar ook voor de staf en voor elkaar", vertelde Maatsen.

'Onbetrouwbare' Ruben van Bommel krijgt flinke kritiek na frustratie in Jong Oranje: 'Zo onprofessioneel' AZ-aanvaller Ruben van Bommel viel zaterdag op een negatieve manier op in de kwartfinale van Jong Oranje tegen Jong Portugal op het EK. Hij was zichtbaar geïrriteerd en dat leidde tot twee gele kaarten. In de rust kon de Nederlander rekenen op flinke kritiek. "Hij moet echt uitkijken."

Toespraak De Jong lijkt ommekeer in gang te zetten

Na de zwakke start van Jong Oranje in de groepsfase voelde De Jong de noodzaak om zich actiever te mengen. In een interview met Ziggo Sport bevestigde hij dat hij de groep toesprak na de eerste twee wedstrijden. "De coach en staf zijn leidend, maar ik probeer te helpen met details die het verschil kunnen maken. Uiteindelijk moet je dat als verlengstuk van de coach doen. De spelers moeten voelen dat we op één lijn zitten."

Of het nu puur symbolisch is of daadwerkelijk van invloed: de rol van De Jong lijkt te werken. Jong Oranje herpakte zich, schakelde een sterke tegenstander uit en staat nu in de halve finale van het EK. Daar wacht een kraker tegen Engeland, al moet de ploeg het dan wel stellen zonder de geschorste Van Bommel en Kenneth Taylor. Oranje lijkt echter wel op het juiste moment het goede gevoel te pakken te hebben.

Jong Oranje profiteerde van rode kaart Ruben van Bommel op EK onder 21: 'Misschien was het zelfs beter' Jong Oranje bereikte zaterdag de halve finale van het EK onder 21. De spelers moesten alles geven in het duel met Jong Portugal (1-0), nadat de ploeg al na 20 minuten met tien man kwam te staan. Volgens Ryan Flamingo was dat ook een klein voordeel voor Nederland.

De Jong licht keuze Mex Meerdink toe

Naast zijn rol rondom de spelersgroep tijdens het toernooi, liet De Jong zich ook uit over een opvallende afwezige: Mexx Meerdink. De spits van AZ verkeerde in sterke vorm, maar werd niet geselecteerd voor het EK. In een interview met Ziggo Sport noemde De Jong het 'geen lelijke situatie'. "Hij heeft veel kwaliteit en ik ben ervan overtuigd dat hij international gaat worden, in welke vorm dan ook", aldus de KNVB-directeur, die aangaf dat er bij zulke keuzes meer meespeelt dan wat van buitenaf zichtbaar is.

"Het lijkt misschien een lastige beslissing, zeker omdat hij goed heeft gepresteerd", vervolgde De Jong. "Maar er zit een proces achter met duidelijke richtlijnen binnen de nationale teams. Zulke keuzes worden in overleg genomen met meerdere partijen", sluit hij af.