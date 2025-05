Ryan Gravenberch (22) jongste van de genomineerden voor Speler van het Seizoen, ook Virgil van Dijk maakt kans

Ryan Gravenberch maakt kans om Speler van het Seizoen te worden in Engeland. De 22-jarige middenvelder van Liverpool is een van de acht genomineerden voor de eretitel in de Premier League. Virgil van Dijk maakt ook kans, terwijl hun trainer Arne Slot is genomineerd voor de trainersaward.

Na het behalen van de landstitel staat ook hun teamgenoot Mohamed Salah op de lijst. Arsenal-middenvelder Declan Rice, Nottingham Forest-spelers Morgan Gibbs-White en Chris Wood, Alexander Isak van Newcastle United en Bryan Mbeumo van Brentford zijn de andere genomineerden.

Fans kunnen tot maandag stemmen op hun favoriet, waarna die uitslag wordt gecombineerd met het oordeel van voetbalkenners. De winnaar wordt volgende week bekend. Salah lijkt met zijn 28 goals en achttien assists in 36 competitiewedstrijden een goede kans te maken. De Egyptenaar staat ruim bovenaan bij de topscorers én de assistskoningen.

Liverpool-trainer Arne Slot feestend gespot op Ibiza, omringd door vrouwen Liverpool-trainer Arne Slot is na het winnen van de Premier League-titel op Ibiza gespot. Hoewel er nog twee wedstrijden te spelen zijn vond hij het al tijd voor een feestje op het Spaanse eiland. Daar stond de Nederlander ook nog een verrassing te wachten.

Beste trainer

Liverpool-coach Slot is in de race om in zijn eerste seizoen verkozen te worden tot trainer van het jaar. De van Feyenoord overgekomen Slot heeft concurrentie van Eddie Howe (Newcastle), Thomas Frank (Brentford), Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest) en Vitor Pereira (Wolverhampton Wanderers).

Arne Slot kan snel rekenen op grote transfer van landgenoot, 'overgang hangt nog op details' De transfer van Jeremie Frimpong naar Liverpool lijkt aanstaande. De Oranje-international (24) is in verregaande onderhandeling met de kampioen van Engeland en ook de clubs zijn dichtbij een akkoord. Daarmee is het een kwestie van tijd voordat trainer Arne Slot een nieuwe rechtsback kan verwelkomen.

Liverpool

Liverpool is al kampioen in Engeland en vierde om die reden een feestje met de selectie en staf op Ibiza. Er staan nog twee competitiewedstrijden op het programma, tegen Brighton & Hove Albion en Crystal Palace.

Slot en de staf zijn inmiddels al druk bezig met het volgende seizoen. Oranje-international Jeremie Frimpong lijkt een belangrijke kandidaat om Trent Alexander-Arnold op te volgen. De rechtsback vertrekt transfervrij bij de club waar hij als kind speelt. Real Madrid lijkt zijn volgende bestemming.

