Arne Slot kan snel rekenen op grote transfer van landgenoot, 'overgang hangt nog op details'

De transfer van Jeremie Frimpong naar Liverpool lijkt aanstaande. De Oranje-international (24) is in verregaande onderhandeling met de kampioen van Engeland en ook de clubs zijn dichtbij een akkoord. Daarmee is het een kwestie van tijd voordat trainer Arne Slot een nieuwe rechtsback kan verwelkomen.

Volgens het Algemeen Dagblad hangt de transfer nog op de betalingsdetails en rekent Frimpong zelf inmiddels op een overstap naar Liverpool. Frimpong is niet de eerste zomerse aankoop van Slot. Vorig seizoen al werd de Georgische keeper Mamardashvili gecontracteerd, maar mocht hij dit seizoen afmaken bij zijn club Valencia. Hij meldt zich deze zomer wel bij Liverpool.

Topverdediger Frimpong

De 24-jarige Frimpong heeft zich de afgelopen seizoenen als een van de topverdedigers in de Bundesliga bewezen, zowel dit seizoen als tijdens het kampioensjaar van Bayer Leverkusen. Zijn snelheid, aanvallende impulsen en verdedigende stabiliteit maakten hem vorig jaar al onmisbaar voor zijn club en ook dit seizoen is hij van grote waarde gebleken met 5 doelpunten en 12 assists in 48 officiële wedstrijden.

Jeremie Frimpong als ideale opvolger

Frimpong lijkt nu een serieuze kandidaat voor Liverpool, dat de positie van rechtsback wil versterken. Met zijn dynamische speelstijl en vermogen om zowel verdedigend als aanvallend het verschil te maken, zou hij perfect passen bij het speeltype van de club. Hij biedt snelheid, creativiteit en solide verdedigende kwaliteiten, wat hem tot een uitstekende keuze maakt voor een topclub als Liverpool, dat op zoek is naar een geschikte vervanger voor de vertrekkende Trent Alexander-Arnold.

Concurrent

Frimpong, die bij het Nederlands elftal ook als rechtsbuiten fungeerde, moet op Anfield de concurrentiestrijd aangaan met Conor Bradley. Engeland is geen onbekend terrein voor Frimpong. De rappe flankspeler is geboren in Amsterdam, maar verhuisde op zevenjarige leeftijd naar Engeland. Frimpong doorliep de jeugdopleiding van Manchester City. Op zijn negentiende werd hij opgepikt door Celtic. De Schotse topclub verkocht hem anderhalf jaar later voor 11 miljoen aan Bayer Leverkusen, met wie Frimpong vorig jaar verrassend de Duitse dubbel pakte.

Verlaagde afkoopsom

Wat Frimpong extra aantrekkelijk maakt voor Liverpool, is zijn transferclausule van 35 miljoen euro. In plaats van de eerder genoemde 40 miljoen euro, blijkt de vraagprijs voor de 24-jarige verdediger lager dan verwacht. Dit biedt Liverpool de kans om hem te verwerven voor een redelijke prijs, gezien zijn marktwaarde van ongeveer 50 miljoen euro volgens Transfermarkt. Het feit dat hij relatief betaalbaar is, heeft de belangstelling van topclubs zoals Liverpool vergroot.

Alles over Premier League

