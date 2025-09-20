Er staat vooralsnog geen maat op het Liverpool van Arne Slot. Ook het vijfde competitieduel van dit seizoen werd gewonnen. Tijdens de derby met Everton was de Nederlander Ryan Gravenberch de belangrijkste speler met een goal en assist.

De Slot-seconden van Liverpool zijn dit seizoen een waar fenomeen. Al ontelbare keren wonnen The Reds hun wedstrijden in de laatste minuten dankzij een late winnende goal. Dat gebeurde al meermaals in de Premier League en afgelopen woensdag nog dankzij Virgil van Dijk in de Champions League tegen Atlético Madrid.

Geweldige eerste helft van Gravenberch

Tijdens de Merseyside Derby tegen Everton leek het klusje voor de rust al geklaard. Met dank aan de Nederlander Ryan Gravenberch. De middenvelder is in topvorm en had net als landgenoten Cody Gakpo en Van Dijk een basisplaats en bekroonde dat voor rust met een goal én een assist op Hugo Ekitike. Daardoor leek de buit al binnen voor Slot en co.

In de tweede helf werd het echter nog spannend door de aansluitingstreffer van Idrissa Gueye. Op Anfield bleef Liverpool echter overeind waardoor de start van het seizoen werkelijk perfect is voor de Nederlands getinte topclub. De eerste vijf duels in de Premier League werden winnend afgesloten en daardoor staan de concurrenten voor de landstitel al op afstand.

