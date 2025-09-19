Vorig jaar was Ryan Gravenberch rond deze periode van het jaar dé verrassing bij Liverpool. Maar deze week verraste hij nog steeds de wereld met zijn optreden. Men sprak niet over de winnende goal van Virgil van Dijk of de dribbels van Mo Salah. Gravenberch deelt de lakens uit bij Liverpool en is momenteel een van de betere middenvelders op de wereld.

Wie vriend en vijand een jaar later nog altijd weet te verrassen, is een hele grote. Dat is precies wat Ryan Gravenberch doet bij Liverpool. Arne Slot raakte een snaar bij hem, vorig jaar in Liverpool. Een jaar later blijft hij uitblinken op het middenveld van Liverpool.

Deelt de lakens uit

Zo ook in de Champions League. Na een krankzinnig duel met Atletico had niemand het over de mooie goal van Mo Salah, de heldhaftige last minute winner van Virgil van Dijk. Nee, men sprak over Gravenberch en zijn perfecte wedstrijd.

Maar wie Liverpool volgt, ziet dat het geen incident was. In de weinig interessante wedstrijd tegen Burnley was Gravenberch ook de kartrekker, controleur en snelheidsbepaler. De touwtjes stevig in zijn handen. Het is de meest bijzondere transformatie ooit van een speler die bij vorige werkgevers niet lekker uit de verf kwam. Hij dartelt over het veld met de bal aan de voet, zoals Frenkie de Jong ook zo vaak doet. Maar ook de tackles van Gravenberch zijn om van te smullen.

Gravenberch in Oranje

Waar er bij Oranje vorig jaar getwijfeld werd: wat moeten we nou als Frenkie weg is? mag nu absoluut geen twijfel meer over bestaan; Gravenberch is de oplossing. Toch besloot Koeman anders de afgelopen interlandperiode. Toen De Jong toch uitviel, bleef ook Gravenberch op de bank. Een gemiste kans, want hij had kunnen tonen wat hij waard kan zijn voor Oranje.

Koeman kan het goed maken door de oplossing te vinden hoe hij én Frenkie de Jong naast elkaar het beste uit elkaar kunnen halen. Gravenberch moet zich iets aanpassen bij Oranje, en dat merk je. Al blijven zijn ongeëvenaarde passes van cruciaal belang voor Oranje. Hij wordt een sleutelspeler voor het WK.

Legende in Liverpool

Dit weekend kan Gravenberch, voor zover hij dat nog niet is, zich onsterfelijk maken bij Liverpool door een hoofdrol te pakken in de Merseyside-derby tegen Everton. Mocht hij wederom het niveau van afgelopen week aantikken, wat nóg hoger dan ervoor was, bevestigt hij maar weer eens waarom hij een van de beste middenvelders van der wereld is en kan hij niet meer stuk in Liverpool.