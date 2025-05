Samenvattingen Eredivisie vanwege speciale reden niet op vaste tijd van zondagavond 19.00 uur

De Eredivisie kende dit weekend een gemankeerde speelronde, want vier van de achttien clubs waren vrij. Omdat FC Utrecht - Ajax en Heerenveen - Almere City eerder werden gespeeld, zijn er maar zeven duels afgewerkt. De samenvattingen daarvan zijn vanwege een speciale reden niet op de vaste tijd.

Voetbalkijkend Nederland weet dat zondagavond 19.00 uur vaste prik is op NPO 1. Dan is het namelijk ruim drie kwartier de tijd om de doelpunten en andere opmerkelijke momenten van het Eredivisie-weekend te zien. 'Met het bord op schoot' kunnen de fans dan van de prestaties van hun clubs en de anderen genieten op NPO 1. Maar op zondag 4 mei 2025 niet. Al laat de reden waarom zich raden.

Dodenherdenking

4 mei is in Nederland Dodenherdenking en is 20.00 uur het vaste moment voor de traditionele twee minuten stilte. Alles moet voor dat moment werken, dus ook het voetbal. De samenvattingen van de Eredivisie werden daardoor niet om 19.00 uur uitgezonden, maar een uur eerder, om 18.00 uur dus al. Voor veel kijkers zal die boodschap wellicht te laat komen, want zij zullen om 19.00 uur in ongewis 'gewoon klaarzitten'.

Nationale Herdenking

NOS-verslaggever Armand Avsaroglu kwam vlak voor de bijzondere nieuwe tijd van de samenvattingen van de Eredivisie met een extra waarschuwing op de proppen. Vanaf 18.45 uur, meteen na de uitzending, begint de live-registratie van de Nationale Herdenking op NPO 1. Die duurt tot 20.30 uur, waarna meteen het NOS Journaal begint. Een herhaling van het samenvattingenprogramma is zondagavond niet meer te zien.

Studio Voetbal

Om 21.55 uur is wel op de gewone tijd 'Studio Voetbal', waarin analisten hun mening geven over de gespeelde ronde in de Eredivisie. Zij zullen niet uitgepraat raken over de acties van Wouter Goes tijdens Go Ahead Eagles - AZ. De veelbesproken verdediger scoorde en bezorgde zijn club een klinkende zege en een revanche voor de verloren bekerfinale vorige maand. Maar in de slotfase kreeg hij rood en ontstond er een flink opstootje op het veld, waarbij zelfs de fans uit Deventer zich lieten gelden.

Alles over Eredivisie

