Samenvattingen Premier League | Titelstrijd blijft razendspannend door zeges Manchester City en Arsenal

Waar in een aantal landen de titelstrijd al lang en breed beslist is, is dat in Engeland nog zeker niet het geval. Liverpool, Manchester City en Arsenal staan binnen een paar punten van elkaar en lijken er een knotsgek einde van het seizoen van te gaan maken. City en Arsenal kwamen woensdagavond in actie en maakten geen fout.

Liverpool nam afgelopen weekend de koppositie van Arsenal door een overwinning op Brighton. De twee concurrenten van The Reds speelden vervolgens tegen elkaar en kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Ook in Engeland is er een midweekse speelronde en aangezien Liverpool donderdag pas speelt, hadden City en Arsenal de kans om weer dichter in de buurt te komen of zelfs voorbij Liverpool te gaan.

Foden neemt City bij de hand

Manchester City had de zwaarste kluif. Zij speelden woensdag thuis tegen nummer vier Aston Villa, waar ze eerder dit seizoen nog van hadden verloren. De ploeg van Pep Guardiola domineerde, maar toch was het vlak voor rust nog maar 1-1. Toen was het echter tijd voor Phil Foden om op te staan.

De Engelsman schoot City in de extra tijd van de eerste helft uit een vrije trap op voorsprong en liet in de tweede helft helemaal zijn klasse zien. Eerst maakte hij de 3-1 na een prachtige actie van Rodri en even later poeierde hij snoeihard de 4-1 binnen. Bekijk de samenvatting hieronder.

Arsenal verslaat laagvlieger

Arsenal had een makkelijkere taak, want zij namen het thuis op tegen degradatiekandidaat Luton Town. The Gunners speelden niet hun beste wedstrijd van het seizoen, maar wonnen wel met 2-0. Martin Odegaard en een eigen goal van Luton-verdediger Daiki Hashioka waren voldoende voor de drie punten.

Liverpool kan koppositie terugpakken

Arsenal nam door de overwinning tijdelijk de eerste plaats weer over van Liverpool. De ploeg van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch komt donderdag thuis in actie tegen hekkensluiter Sheffield United en kan dan de voorsprong van twee punten weer herstellen.